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Lavoro, Prudenzano (Confintesa): "Premiare i contratti che pagano meglio"

Il segretario generale di Confintesa, oggi alla IX Consulta Confederale di Confintesa dal titolo 'Il lavoro che genera. Persone, imprese e comunità nell’Italia che verrà'

Francesco Prudenzano - (Adnkronos)
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24 ottobre 2026 | 18.01
Redazione Adnkronos
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“Attualmente la legge prevede una premialità per i contratti collettivi dei sindacati leader e dovrebbe invece prevedere una premialità per i contratti collettivi che pagano meglio, che non sono esattamente la stessa cosa”. A dirlo Francesco Prudenzano, segretario generale di Confintesa, oggi alla IX Consulta Confederale di Confintesa dal titolo 'Il lavoro che genera. Persone, imprese e comunità nell’Italia che verrà', svoltasi presso l’Auditorium dell’Ara Pacis a Roma. L’appuntamento ha ospitato il convegno 'Vivere del proprio lavoro. Salario, dignità e la promessa dell’articolo 36'.

“Dalla mappatura dei contratti che abbiamo effettuato attraverso il nostro Centro studi è emerso che la regola assoluta secondo cui i contratti di riferimento siano i più pagati di tutti non è vera. Lo è nella gran parte dei casi, ma in molti casi i contratti collettivi nazionali dei sindacati leader hanno dei punti di caduta o sono equivalenti ad altri contratti collettivi con la stessa dignità - prosegue Prudenzano - Da qui chiediamo che ci sia una certificazione ufficiale dei contratti in campo neutro, non fatta dalle parti ma riferita a una legge”.

“La cosa più evidente è sul contratto della vigilanza privata. Il nostro contratto sottoscritto per la vigilanza privata paga l’11-12% in più di paga base rispetto al contratto leader di riferimento, ma non ha, per gli imprenditori che vogliono applicarlo, gli stessi vantaggi fiscali del contratto leader”. “La nostra richiesta alla politica è che i contratti migliori dal punto di vista del welfare, della retribuzione base e dei vari vantaggi per i lavoratori e per la produzione siano quelli premiati dalla fiscalità e dalle esenzioni. Non lasciare la contrattualistica in mano alle parti ma, almeno per quanto riguarda il valore del contratto, guardare cosa c’è scritto dentro e non chi lo firma”, conclude Prudenzano.

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