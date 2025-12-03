circle x black
Lavoro: Romanelli (Manageritalia), 'certificazione dà identità specifica a comunicatore professionale'

03 dicembre 2025 | 17.09
"Il mondo della comunicazione d'impresa ha una struttura molto variegata di figure professionali. In un'indagine condotta un paio di anni fa abbiamo identificato circa 29 figure professionali che gravitano all'interno del mondo della comunicazione d'impresa. Pertanto, questa certificazione ha un obiettivo molto importante: dare un'identità specifica a questa figura professionale, considerando e rafforzando il ruolo e la visibilità di tutte le sfaccettature che assume nel mercato la figura del comunicatore professionale". Così  Carlo Romanelli, presidente Manageritalia Executive Professional, partecipando all'incontro organizzato da Manageritalia a Roma per la presentazione del modello pilota per la certificazione delle competenze dei comunicatori professionali, sviluppato in collaborazione con Saa, la School of Management dell'Università degli Studi di Torino, l'unica organizzazione universitaria riconosciuta da Accredia come Organismo di Certificazione in conformità alla norma UNI 11483:2021.

