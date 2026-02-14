Lavoro: Schlein, 'su Trasnova chiederemo conto a governo e Stellantis'

A margine dell'iniziativa "L'italia che coltiva i saperi" in corso a Napoli, organizzata dal Pd, i lavoratori di Trasnova, azienda che fa parte dell'indotto Stellantis, hanno avuto un confronto con la segreteria nazionale del Pd, Elly Schlein, il segretario del Pd Campania Piero De Luca e il deputato Marco Sarracino. "Questi lavoratori sono stati presi in giro e licenziati, chiederemo conto a Stellantis", ha detto Schlein. Ieri sono arrivate ai dipendenti Trasnova 94 lettere di licenziamento. Quattro stabilimenti coinvolti: Torino, Cassino, Melfi e Pomigliano.

"Ci sono delle responsabilità - afferma Schlein - di un Governo che aveva aperto un tavolo, aveva assunto degli impegni, li deve far rispettare, per Trasnova e anche di Stellantis che non può smobilitare, lasciando per strada famiglie, lavoratori, pezzi di storia industriale di questo Paese".

"Noi - ha aggiunto Schlein - continueremo a starvi a fianco in tutti i modi in cui potremo. Continuiamo a seguirvi: il tavolo lo chiediamo immediato. Se c'è bisogno, torno anche io personalmente davanti alla Fabbrica come abbiamo già fatto. Abbiamo fatto ieri l' interrogazione parlamentare e chiederemo conto al governo, a Trasnova e anche a Stellantis di quello che sta accadendo al lavoro e anche alle vostre famiglie", ha chiuso Schlein.