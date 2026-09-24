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Lavoro, Vittimberga (Inps): "Con Siisl si trova quello 'buono', stabile e garantito"

Il direttore generale dell'Inps, intervenendo alla Convention nazionale dei consulenti del lavoro in corso a Reggio Calabria.

Valeria Vittimberga - Adnkronos
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24 settembre 2026 | 18.32
Fabio Paluccio
LETTURA: 1 minuti

"La grandezza del Siisl sta nel fatto di non essere una misura isolata ma trovarsi all'interno di un sistema di misure di politiche attive messe in campo dal ministero, con il lavoro al centro come dettato dalla Costituzione. E'uno strumento potentissimo, sempre più adatto a che le persone sappiano orientarsi sul lavoro, incoraggia la mobilità territoriale, aggancia la domanda e l'offerta di lavoro. Ancora più essenziali sono gli strumenti che permettono alle aziende di fruire del fondo nuove competenze. E' un lavoro 'buono' quello che si trova attraverso il Siisl, un'occupazione garantita, trasparente, e stabile. Lo Stato non si accontenta di far trovare lavoro ma fa in modo che sia dignitoso e capace di sostentare le famiglie e rispondere alle esigenze delle imprese". Lo ha detto Valeria Vittimberga, direttore generale dell'Inps, intervenendo alla Convention nazionale dei consulenti del lavoro in corso a Reggio Calabria.

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politiche attive lavoro stabile occupazione garantita
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