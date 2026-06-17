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Learning Forum 2026, Ludovico (Syllog): "Formazione e motivazione leve per crescita organizzativa"

17 giugno 2026 | 16.26
Redazione Adnkronos
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"Creare percorsi di formazione che sappiano intercettare la voce delle persone e tradurla in competenze per noi è fondamentale. Siamo una società che fornisce prodotti di formazione tecnologici ad altre aziende. Di fatto ci sono due leve importanti per far crescere un'organizzazione: la formazione e la motivazione. La motivazione da uno scopo, mentre la formazione permette di direzionare il lavoro nel modo corretto, colmando i gap di competenza di cui ogni persona ha bisogno per lavorare". Lo ha detto Davide Ludovico, Co-Founder & Cso di Syllog, in occasione della V edizione di Learning Forum, l'appuntamento di Comunicazione Italiana, organizzato da For Human Relations, dedicato al benessere e all'apprendimento per persone, aziende e istituzioni, un contesto esclusivo in cui incontrarsi, confrontarsi e formarsi, dialogando con la comunità politica, economica, scientifica e sociale del Paese.

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