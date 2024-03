LetExpo2024, conclusa la kermesse del trasporto e della logistica sostenibili di Alis

Sono più di centomila le persone che hanno visitato i padiglioni della fiera di Verona in occasione della terza edizione di LetExpo, la manifestazione fieristica dedicata ai trasporti e alla logistica sostenibili organizzata da Alis Service in collaborazione con Veronafiere. Con LetExpo, Alis, l’Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile, mira a promuovere una cultura che accompagni le imprese e il Paese stesso nella transizione verso una mobilità e un’economia più sostenibili. Oltre alla grande affluenza di visitatori, le numerose presenze istituzionali e l’interesse mostrato da tanti giovani per il mondo della logistica fanno sì che si possa tracciare un bilancio estremamente positivo.