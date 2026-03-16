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Levi (Iliad Italia): "Digital Networks Act occasione per semplificare regole e rilanciare investimenti"

Levi (Iliad Italia):
16 marzo 2026 | 19.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il Digital Networks Act rappresenta un’occasione importante per semplificare le regole e rilanciare gli investimenti nelle telecomunicazioni. Una maggiore armonizzazione è un passo nella giusta direzione, ma resta fondamentale garantire un vero level playing field e una competizione equa: sono questi i fattori che favoriscono investimenti, innovazione, crescita e benefici concreti per consumatori, imprese e l’intero Sistema Paese". Ad affermarlo è l'ad di Iliad Italia,Benedetto Levi che è intervenuto all'evento 'Costruire la sovranità digitale europea. Digital Networks Act: investimenti, sicurezza e resilienza' a Bruxelles.

“Condividiamo la necessità di rafforzare la resilienza delle nostre reti e dei servizi offerti ai consumatori. In questo contesto, è urgente garantire maggiore predicibilità, armonizzazione e modernizzazione del quadro regolatorio, in particolare per quanto riguarda lo spettro", sottolinea. “Per sostenere innovazione e investimenti nelle reti mobili europee serve un vero level playing field fra incumbent e challenger. Solo così si può innescare una concorrenza sana, che premia chi innova. È fondamentale, pertanto, garantire una distribuzione equa delle frequenze e una gestione armonizzata dello spettro, affinché tutti gli operatori partano dalle stesse condizioni e il mercato resti competitivo", conclude Levi.

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Digital Networks Act Tlc Investimenti Sovranità digitale europea
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