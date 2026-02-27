circle x black
Lidl tocca quota 800 negozi in Italia, inaugurato il punto vendita di Viale Corsica a Milano

27 febbraio 2026 | 09.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lidl ha inaugurato oggi a Milano il suo 800° punto vendita in Italia. Il nuovo negozio di Viale Corsica 21 è stato aperto al pubblico da Emilio Arduino, amministratore delegato Servizi centrali e Sviluppo immobiliare di Lidl Italia, il quale ha spiegato che quello celebrato oggi "è un momento che proietta verso il traguardo del mille negozi entro il 2030". Al taglio del nastro odierno, il 23esimo in sette settimane lungo lo Stivale per l'azienda della Gdo, anche il presidente del Consiglio regionale lombardo Federico Romani, il vice presidente della commissione Educazione e Food policy del Comune di Milano Alessandro Giungi e il presidente del Municipio 4 del capoluogo lombardo Stefano Bianco.

