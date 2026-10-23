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Lollobrigida: "Ristorazione motore economico, consumi per oltre 100 miliardi"

Il ministro all'Aigrim Day a Milano

Francesco Lollobrigida - (Foto Ipa)
Francesco Lollobrigida - (Foto Ipa)
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23 ottobre 2026 | 14.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Oggi la ristorazione italiana si conferma un vero motore economico per l'Italia, con consumi che superano i 100 miliardi di euro e un valore aggiunto che raggiunge i 59,3 miliardi. In questo contesto, la ristorazione organizzata rappresentata da Aigrim costituisce un'eccellenza dinamica da circa 10 miliardi di euro, capace di coniugare qualità, innovazione e presenza capillare sul territorio". Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, partecipando all’Aigrim Day 2026, il forum della ristorazione in catena, organizzato a Milano e promosso da Aigrim (Associazione delle imprese di grande ristorazione e servizi multilocalizzate) - Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi).

"Parliamo di un settore che offre occupazione a centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori, rappresentando la prima vetrina delle nostre eccellenze agroalimentari e del Made in Italy - aggiunge - Questo non significa solo prodotti realizzati da noi, ma bellezza, qualità, benessere, ricchezza e molto altro: un motivo di orgoglio per noi, ma anche un motivo di interesse per il resto del mondo. Oggi garantire il lavoro e la dignità nella retribuzione significa avere un sistema produttivo di qualità che va protetto. Bisogna lavorare sempre di più, ma il nostro governo ha già agito per rafforzare il welfare e ridurre il costo del lavoro. È fondamentale mettere i nostri imprenditori nelle condizioni di offrire un salario giusto, ed è proprio su questo che abbiamo concentrato il nostro interesse”.

“Abbiamo detto ‘basta’ a interventi che minavano la nostra economia, come il Reddito di cittadinanza - afferma - Cancellandolo, abbiamo ottenuto un grande risultato: l'aumento dell'occupazione in Italia, che oggi ha raggiunto record mai registrati prima. L'occupazione a tempo indeterminato e i livelli di occupazione femminile rappresentano traguardi importanti, ma sono solo l'inizio di un percorso che deve vedere l'Italia sempre più centrale e sempre più un esempio per gli altri". Dal ministro un ringraziamento "a tutti coloro che, insieme a noi, hanno candidato la cucina italiana a primo patrimonio immateriale dell'Unesco”. Un risultato reso possibile grazie al racconto della “nostra cultura, affiancati dalle nostre ambasciate e dalle nostre aziende di ristorazione nel mondo”. “Abbiamo messo in condizione gli altri Paesi di comprendere cosa sia per noi la tavola - conclude - qualcosa di molto più profondo di un semplice luogo in cui nutrirsi. La convivialità è un elemento portante del nostro stare insieme".

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