Luiss4Trees, Fondazione Sylva e Luiss per la riforestazione del Salento

Un nuovo albero per ogni matricola in un intervento di forestazione e riqualificazione di un oliveto colpito dal batterio della Xylella

Un nuovo albero per ogni matricola con Luiss4Trees, un patto green tra cultura e ambiente, giovani e territorio. È l’obiettivo del progetto che vede insieme Fondazione Sylva e l'Università Luiss Guido Carli impegnate, nel Salento, in un intervento di forestazione e riqualificazione di un oliveto colpito dal batterio della Xylella fastidiosa.

Il terreno, che sarà riforestato da Fondazione Sylva nel prossimo autunno, è situato nella campagna salentina, in località Sementello, ed è di proprietà del Comune di Arnesano. Un fondo di 7 ettari, di pregio naturalistico e paesaggistico. Per la riforestazione saranno utilizzate più di venti specie arboree e arbustive scelte tra le varietà autoctone della macchia mediterranea. Tra le specie arboree saranno messe a dimora soprattutto le querce autoctone (leccio, quercia spinosa, quercia di Dalechamp, quercia virgiliana e vallonea), le conifere (cipresso, pino domestico e pino d'Aleppo), gli olmi, i carrubi, i gelsi e i bagolari. L’intervento complessivo prevede la piantumazione di 7mila piante, di cui 2360 dedicate a Luiss, una pianta per ogni matricola.

Un’occasione di rinascita per il Salento, dopo il contagio della Xylella che ha falcidiato un patrimonio arboreo millenario. Il particolare valore del progetto consiste nel fatto che, oltre a essere una forestazione, è un intervento di riqualificazione di un’area abbandonata. Con la crescita del bosco, il luogo sarà habitat e rifugio per la fauna selvatica.

“Siamo lieti di collaborare con la Fondazione Sylva per contribuire a questo importante progetto di riforestazione nel territorio salentino. In Luiss siamo convinti che la formazione degli studenti passi anche da iniziative che, come questa, sappiano stimolare la loro attenzione verso il futuro del Pianeta, partendo da gesti e azioni concrete. Fa parte del nostro impegno, infatti, favorire la nascita di una nuova generazione di leader responsabili nei confronti della sostenibilità”, dice Luigi Gubitosi, presidente Luiss.

“Nel nostro Paese la normativa impone di porre a dimora un albero per ogni bambino o bambina che nasca o che venga adottato/a. Con questa collaborazione abbiamo voluto allargare la prospettiva alle comunità accademiche partendo proprio dall’Università Luiss, che ringraziamo. Il percorso di vita degli alberi che andremo a piantare va di pari passo con il percorso di formazione delle giovani matricole, in un patto tra cultura e natura che si rigenera”, dice Luigi de Vecchi, presidente di Fondazione Sylva.