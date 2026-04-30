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Made in Italy, Lidl porta il modello di formazione duale nella gdo

Made in Italy, Lidl porta il modello di formazione duale nella gdo
30 aprile 2026 | 15.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Lidl Italia è stata protagonista per il secondo anno consecutivo del calendario ufficiale della Giornata nazionale del Made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, organizzando oggi a Roma, presso il MoMeC, una tavola rotonda dal titolo 'Capitale umano Made in Italy e gdo, il successo del modello Lidl'. Il saluto istituzionale che ha aperto l’evento è stato portato da Massimo Greco, firettore dell’Unità di supporto del Garante prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha sottolineato come la competitività del Made in Italy sia legata alla valorizzazione del capitale umano. Durante la mattinata hanno partecipato al dibattito: la senatrice Paola Mancini; Sebastiano Sacilotto, chief operating officer di Lidl Italia; Valentina Rigoli, senior consultant AHK - Camera di commercio Italo Germanica e Claudio Senigagliesi, rappresentante filiera Its servizi alle imprese.

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Al centro del confronto, il ruolo del retail nella formazione del capitale umano e nella riduzione del mismatch tra domanda e offerta di lavoro nel settore. Un contributo che Lidl Italia offre mediante il progetto 'Lidl 2 your career': un percorso di alto apprendistato biennale rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni, assunti fin dal primo giorno e formati per quasi il 70% direttamente in azienda, alternando attività nei punti vendita e nei centri logistici a lezioni in aula presso gli Its Academy partner. Al termine del percorso, gli apprendisti ottengono un doppio titolo: il diploma terziario Its e la certificazione AHK Italien come retail specialist o logistic specialist.

"Oltre 23.000 candidature in soli quattro anni: è questo il motore e la prova tangibile della validità del nostro progetto”, spiega Sebastiano Sacilotto, chief operating officer di Lidl Italia. “I ragazzi che si candidano hanno mediamente 24 anni, il 90% di loro ha un diploma e quasi uno su dieci ha una laurea triennale: è il segnale che, anche chi ha già investito anni in un percorso accademico, sceglie consapevolmente Lidl 2 your career, riconoscendo alla formazione duale la capacità di trasformare la teoria in competenza manageriale reale".

Partito nel 2022 da una singola classe in Lombardia con 29 apprendisti e un solo Its partner, il programma ha attraversato l'intera penisola anno dopo anno, giungendo - nell’edizione avviata a settembre 2025 - agli attuali 189 apprendisti iscritti in 7 Its Academy, da Trieste a Catania, compresi anche quelli del percorso dedicato al settore logistico avviato con l'Its di Verona. Complessivamente, sono oltre 550 i contratti di alto apprendistato sottoscritti dalla prima edizione ad oggi: il 57% dei partecipanti è uomo e il 43% donna, con provenienza principalmente dal Nord (63%) rispetto al Sud (37%).

“Oggi - commenta la senatrice Paola Mancini della Commissione Lavoro e Affari Sociali - è importante offrire ai giovani un progetto di vita, ossia un percorso lavorativo a 360° che consenta loro di conciliare la crescita professionale con la vita personale e famigliare. Ed è proprio questa caratteristica che ha reso il modello di formazione duale presentato da Lidl un punto di riferimento a livello nazionale”.

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Tag
Made in Italy Lidl 2 your career formazione duale capitale umano
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