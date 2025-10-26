circle x black
Mase, sottosegretario Barbaro a Budapest per ministeriale Cesec

Claudio Barbaro, Sottosegretario al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - (Ftg/Ipa)
26 ottobre 2025 | 15.24
Redazione Adnkronos
Il sottosegretario al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, parteciperà domani, a Bucarest, alla riunione ministeriale del Cesec - Central and South Eastern Europe Energy Connectivity, l’iniziativa europea nata nel 2015 per rafforzare la cooperazione energetica tra i Paesi dell’Europa centrale e sudorientale. Lo comunica una nota del Mase.

Il Cesec riunisce 8 Stati membri dell’Unione europea, tra cui l’Italia, e 8 Paesi dell’Energy Community, insieme alla Commissione europea, con l’obiettivo di accelerare l’integrazione dei mercati regionali del gas e dell’elettricità, favorendo al tempo stesso sicurezza, sostenibilità e accessibilità energetica. La cooperazione si basa su due Memorandum d’intesa, firmati nel 2015 e nel 2017, e su piani d’azione concreti che guidano le priorità comuni. Dopo le Ministeriali del 2024 ad Atene e Budapest, in cui sono stati approvati i piani su gas, elettricità e rinnovabili, l’appuntamento di quest’anno punta a consolidare i progressi raggiunti e a fissare gli obiettivi futuri. Nel corso dell’incontro di Budapest sono previste due sessioni di lavoro, dedicate rispettivamente alle infrastrutture energetiche strategiche e alla transizione verde nella regione, al termine delle quali verranno approvate le Conclusioni ministeriali e i relativi Action Plan.

“La sicurezza energetica non può essere un percorso isolato, ma deve fondarsi su una cooperazione concreta e bilanciata tra Paesi che condividono infrastrutture, obiettivi e responsabilità comuni. Il Cesec rappresenta un modello virtuoso di dialogo e integrazione regionale, fondamentale per garantire anche lo sviluppo sostenibile in tutta l’area”, dichiara il sottosegretario Barbaro.

