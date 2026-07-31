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Masiello (Coldiretti), 'con direttiva europea a rischio industria e salute cittadini'

31 luglio 2026 | 12.56
Redazione Adnkronos
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"In questo momento non ci si può inventare delle direttive che per un atteggiamento ideologico rischiano di ammazzare il comparto produttivo e senza difendere la salute dei cittadini". Con la Direttiva europea sui prodotti del Tabacco la materia "continuerebbe ad arrivare dallo Zimbawe, dal Malawi, dove non hanno le stesse regole sanitarie, non hanno le buone pratiche del lavoro e non hanno le buone pratiche agricole. La concorrenza sleale di quei Paesi può sicuramente creare non solo danni alla filiera, ma anche alla salute dei cittadini". Lo ha detto Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale Coldiretti, presidente Ont Italia e presidente Unitab Europa, intervenendo oggi a Palazzo Donini a Perugia alla prima tappa del Roadshow territoriale "Da 15 anni nei territori, guardando al futuro". Promosso da Philip Morris Italia e Coldiretti, l'evento itinerante celebra i quindici anni dalla nascita dell'accordo di filiera con il Ministero dell'Agricoltura.

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