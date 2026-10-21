Medeghini (Brescia Mobilità): "Necessarie risorse per coesione, sviluppo e innovazione territori"

"Le risorse sono fondamentali. Pensare che un sistema complicato e importante come il trasporto pubblico non possa avere certezza sulle risorse sia in conto economico sia sugli investimenti, credo che sia un errore fondamentale. Pertanto, le risorse rappresentano un aspetto importante per dare coesione, sviluppo, innovazione ai territori, poiché, in molti casi, le zone extraurbane, anche di molte città, purtroppo non sono collegate. Questo credo sia importante per il Paese e parlare di risorse è il primo punto da affrontare. Servono, quindi, risorse certe che diano continuità agli investimenti e alla spesa". Sono le parole di Marco Medeghini, Direttore Generale Brescia Mobilità, in occasione della 20esima edizione del Convegno Nazionale Asstra, in programma il 21 e 22 ottobre al Parco dei Principi Grand Hotel Roma, dal titolo "Mobilità di valore, valore alla mobilità".