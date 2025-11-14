circle x black
Melloni (Fipe Bologna): "Un momento felice grazie alle scelte del passato. Ora dobbiamo rafforzare ancora di più il legame con le eccellenze del territorio"

14 novembre 2025 | 14.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La ristorazione bolognese sta vivendo un momento particolarmente felice, frutto delle scelte compiute negli anni scorsi", afferma Roberto Melloni, presidente di Fipe Bologna, intervenendo all'evento "SquisITA – L'Italia in un boccone". "Si è puntato sulla cucina del territorio, sui piatti della tradizione e su un rapporto solido con i produttori locali: tre pilastri che oggi stanno mostrando tutta la loro forza". Secondo Melloni, è però necessario un nuovo passo avanti: "Dobbiamo implementare questo legame, renderlo ancora più forte. In Emilia-Romagna ci sono eccellenze che meritano di essere ulteriormente valorizzate". "L'attenzione al prodotto del territorio e la volontà di continuare a lavorare con chi lo produce sono elementi centrali nella cucina bolognese di oggi. È questa la nostra identità e il nostro vero punto di forza", conclude.

