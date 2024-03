Metalcoop, Gamberini (Legacoop): "Esempio di successo del quale essere orgogliosi"

“Un grande risultato perché per un'impresa recuperata arrivare a 30 anni di attività è un traguardo importante, ancora di più se pensiamo che questa cooperativa è il frutto di un percorso nel quale i lavoratori si sono uniti su un obiettivo che era quello di ricostituire, ridare vita a un'impresa che era purtroppo arrivata al fallimento”. Sono le parole di Simone Gamberini, presidente nazionale di Legacoop, intervenuto ai festeggiamenti per i 30 anni di Metalcoop la cooperativa di Certaldo (Firenze).

"E' un risultato importante - spiega - perché è il frutto di un lavoro di squadra, i lavoratori hanno investito con le loro competenze, le loro risorse, i loro Naspi. Il movimento cooperativo ha investito, mettendo a disposizione le reti di relazioni con le altre cooperative che hanno fornito all'inizio il fatturato necessario per iniziare l'attività. Cfi ha messo a disposizione le risorse economiche, con il capitale che ha consentito anche di patrimonializzare la cooperativa e oggi penso, dopo 30 anni, che si possa fare un bilancio positivo di questo percorso".

"L'impresa - avverte - non solo è rinata, è cresciuta, ha saputo imporsi anche sui mercati esteri, ha restituito una parte rilevante del capitale che era stato investito dai soci, in particolare da Cfi, e oggi guarda al futuro pensando a nuovi soci, nuovi mercati, alla possibilità di crescere. Una storia di successo che può essere penso di esempio per molti lavoratori oggi di aziende in crisi che stanno pensando, devono riflettere anche sul loro futuro e su come prendere in mano il loro futuro. Sicuramente MetalCoop è un esempio che possiamo dire è una storia di successo che va raccontata e del quale i soci devono essere assolutamente orgogliosi".