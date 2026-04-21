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Milano Design Week 2026: la 'Swedish Home' di Electrolux celebra tempo e armonia dell'abitare

21 aprile 2026 | 15.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Electrolux Group, leader globale nel settore degli elettrodomestici, porta l'armonia e la funzionalità svedesi alla Milano Design week 2026. Con la sua 'Swedish Home by Electrolux', nel cuore di Porta Venezia, offre un'esperienza che unisce natura, design e tecnologia, portando il visitatore a fermarsi e a riflettere sull'importanza di ritrovare il valore di un tempo vissuto con più consapevolezza. Semplificazione e flessibilità hanno guidato la progettazione degli ambienti interni, dando vita a spazi da abitare nel segno dell'armonia e della giusta misura, in cui le soluzioni Electrolux trasformano la casa in un rifugio dedicato al benessere, alla riconnessione con la natura e al cibo.

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