Milano Design Week 2026: la 'Swedish Home' di Electrolux celebra tempo e armonia dell'abitare

Electrolux Group, leader globale nel settore degli elettrodomestici, porta l'armonia e la funzionalità svedesi alla Milano Design week 2026. Con la sua 'Swedish Home by Electrolux', nel cuore di Porta Venezia, offre un'esperienza che unisce natura, design e tecnologia, portando il visitatore a fermarsi e a riflettere sull'importanza di ritrovare il valore di un tempo vissuto con più consapevolezza. Semplificazione e flessibilità hanno guidato la progettazione degli ambienti interni, dando vita a spazi da abitare nel segno dell'armonia e della giusta misura, in cui le soluzioni Electrolux trasformano la casa in un rifugio dedicato al benessere, alla riconnessione con la natura e al cibo.