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Milano Design Week: Demont (Devialet), 'i visitatori saranno impressionato da Soundsorial'

20 aprile 2026 | 08.50
Redazione Adnkronos
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"Soundsorial è l'incontro tra il nostro perfetto sound design e l'evoluzione tecnologica. Questo permette di far scoprire ai visitatori i nostri due brand. È incredibile quello che abbiamo sviluppato insieme. Siamo orgogliosi di essere alla Milano Design Week, aspettiamo i feedback dei visitatori, ma sono sicuro che non ci saranno sorprese: rimarranno impressionati". Così Jacques Demont, ceo di Devialet, leader internazionale nell'ingegneria acustica, in occasione delle presentazione di Soundsorial Design, l'installazione realizzata in collaborazione con Iqos e inserita all'interno della settimana del design più rilevante a livello globale.

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