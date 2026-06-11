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Ministra finlandese: 'Transizione ecologica subito, ma regole Ue salve'

La ministra finlandese Rikka Purra esorta ad accelerare la transizione ecologica per la sicurezza energetica, preservando la credibilità delle regole di bilancio Ue.

Pannelli fotovoltaici sui tetti dello studentato dell'Università Bocconi di Milano - Fotogramma/Ipa
Pannelli fotovoltaici sui tetti dello studentato dell'Università Bocconi di Milano - Fotogramma/Ipa
11 giugno 2026 | 14.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Anche se "la sicurezza energetica può essere una priorità strategica, l'estensione della clausola nazionale di salvaguardia ai sostegni per l'energia non deve danneggiare la credibilità del quadro Ue delle regole di bilancio". Lo dice la ministra delle Finanze finlandese Rikka Purra, a margine dell'Eurogruppo a Lussemburgo.

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Per la ministra, "se vogliamo combattere" i rincari dell'energia, questo deve essere fatto "accelerando la transizione ecologica" e "tagliando la dipendenza dai combustibili fossili", cosa che richiede "una revisione delle priorità all'interno dei bilanci nazionali", conclude.

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Rikka Purra Eurogruppo regole bilancio Ue transizione ecologica
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