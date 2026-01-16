circle x black
Mobilità, a Bologna un convegno su donne lavoratrici e utenti servizi trasporto

Al centro iniziativa una Carta della Mobilità delle Donne

- (Fotogramma)
16 gennaio 2026 | 12.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Martedì 20 gennaio a Bologna, presso lo Spazio Sala Borsa, auditorium Biagi, dalle 10 alle 17 si terrà il convegno "Donne e mobilità – Politiche per la parità di, le professioni e l’innovazione". L’iniziativa nasce dalla volontà di approfondire temi e criticità legati sia alle donne come utenti dei servizi di trasporto e dello spazio pubblico sia alle lavoratrici impiegate nel settore. Nel corso dell’incontro saranno presentati dati sulla mobilità femminile, utili a immaginare servizi più innovativi, spazi urbani più sicuri e soluzioni più accessibili per tutti/e. Verranno inoltre affrontate le specificità del lavoro delle donne nella mobilità, anche alla luce della Certificazione di Parità di Genere Uni/PdR 125:2022. Il convegno è promosso da Roma Servizi per la Mobilità, Isfort, Trt, Associazione Sipotra, Associazione FederMobilità, Asstra, Tper Spa.

Cuore dell’iniziativa sarà il lancio della "Carta della Mobilita delle Donne", un documento di indirizzo e di impegno rivolto a istituzioni, aziende pubbliche e private, enti regolatori ed esperti/e, per promuovere politiche strutturate a favore della parità di genere, dell’accesso equo ai servizi di mobilità, della sicurezza negli spostamenti e della valorizzazione delle competenze femminili nel settore.

