Mondelēz International Italia, un modello virtuoso per un’agricoltura che coniuga profitti e valori

Anche il business può essere sostenibile, conciliando profitto e valori. È il caso di Mondelēz International Italia che ha presentato a Roma presso Palazzo Ripetta i risultati dello studio “Il Gruppo Mondelēz International in Italia: impatto economico e sociale”, realizzato da Ref Ricerche. Con i suoi due impianti produttivi in Piemonte, Gruppo Mondelēz International ha generato un valore aggiunto per l’Italia di 514 milioni di euro, con un impatto occupazionale di 6.772 posti di lavoro. Ma il Gruppo ha ottenuto grandi risultati anche nella parità di genere nel benessere su lavoro.