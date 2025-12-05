Mostre: Funiciello (Eni), 'Oltreplastica racconta di Eni con bioplastica per disegno industriale'

"Siamo qui con la mostra Oltreplastica che ha lo scopo di raccontare non soltanto il grande viaggio del rapporto tra la plastica, il design e il disegno industriale, ma anche le soluzioni che Eni, soprattutto attraverso la sua società Versalis, propone con la bioplastica, al servizio del disegno industriale". È quanto affermato da Antonio Funiciello, responsabile Identity Management di Eni, all'inaugurazione della mostra Oltreplastica, curata da Frida Doveil e realizzata da ADI Design Museum con il supporto di Eni, main partner del museo, con la presenza in mostra di Versalis con Novamont e Finproject.