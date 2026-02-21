circle x black
Cerca nel sito
 

Mps: anche Iarlori e Saccomandi oltre a Passera, Palermo e Vivaldi nella lunga lista del Cda

Dai 30 candidati si arriverà a 20 e, poi, ai 15 che saranno sottoposti all'assemblea del 15 aprile

Mps (Fotogramma/Ipa)
Mps (Fotogramma/Ipa)
21 febbraio 2026 | 16.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nella lista da 30 nomi al vaglio del Cda di Monte dei Paschi di Siena, oltre a quelli di peso e che sarebbero graditi alla Bce come Corrado Passera, fondatore di Illimity, Fabrizio Palermo, ad di Acea, e Carlo Vivaldi, attuale consigliere del board di Mediolanum ed ex Unicredit, ci sono ovviamente anche quelli dell'attuale presidente Nicola Maione e dell'attuale amministratore delegato di Mps Luigi Lovaglio, che potrebbero entrare nella short list attesa per la fine di febbraio. Ma non solo.

Gli altri nomi in lista

A quanto apprende l'Adnkronos da fonti vicine al dossier, nella lista ci sarebbero, tra gli altri, anche i nomi di Simonetta Iarlori, con esperienze passate a Leonardo e Cdp; Fabio Cicogna Genovese, Sabrina Saccomandi, Francesca Pace, Francesco Minelli, gli attuali membri del board di Monte dei Paschi di Siena Domenico Lombardi, Marcella Panucci, Renato Sala e Elena De Simone.

La long list, costituita da una rosa da 30 nomi, sarà successivamente ridotta a 20 nominativi per arrivare entro il 5 marzo alla lista definitiva di 15 candidati che sarà sottoposta all'assemblea del 15 aprile.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mps oggi mps oggi cda mps nomi oggi mps nomi oggi cda
Vedi anche
Dazi, Patuelli: "Decisione Corte Usa non è fine storia ma passaggio itinerario complesso" - Video
News to go
Lavoro, a febbraio 424mila contratti programmati dalle imprese
News to go
Porto d'armi per forze dell'ordine fuori servizio: la circolare del Viminale
Casa, Nomisma: "Solo il 35,8% degli italiani ritiene proprio reddito sufficiente per spese essenziali"
Decreto Bollette, Pichetto: "Aperti a miglioramenti strada facendo se necessari"
News to go
Romania, trovato in una grotta batterio di 5mila anni fa
News to go
Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a marzo
News to go
Migranti, passaggio irregolari alla frontiera di Ventimiglia: blitz polizia italiana e francese
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza