circle x black
Cerca nel sito
 

MyPlant & Garden 2026, Patruno (Asso.impre.di.a): "Fiera più importante su verde"

"Gestione emergenze fitosanitarie nel verde urbano pubblico è tema prioritario: nostro obiettivo è prevenzione"

MyPlant & Garden 2026, Patruno (Asso.impre.di.a):
18 febbraio 2026 | 17.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"La nostra presenza al decennale di MyPlant & Garden è molto importante. Ormai sono anni che siamo diventati un partner costante e assiduo di questa fiera, che ritengo essere diventata la fiera più importante a livello nazionale sul tema del verde e del paesaggio. Ci auguriamo che non sia solo un momento di esposizione, ma anche di confronto e di programmazione in tutti i settori riguardanti, appunto, il verde e il paesaggio". Lo ha detto Alberto Patruno, direttore generale Asso.impre.di.a. intervenuto al convegno 'Gestione delle emergenze fitosanitarie nel verde pubblico', organizzato all’interno della decima edizione di 'MyPlant & Garden 2026', il salone internazionale del verde, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio.

“Come Associazione, ogni anno che partecipiamo a MyPlant & Garden, cerchiamo di affrontare vari temi. Quest'anno il tema è la gestione di emergenze fitosanitarie nel verde urbano pubblico ed è per noi prioritario in quanto, come in tutte le cose, è importante fare un lavoro di prevenzione e di confronto tra tutte le realtà istituzionali, sia gli organi di programmazione, sia gli organi di controllo e sia chi, come noi che rappresentiamo le imprese, quasi l’80% degli appalti pubblici in Italia, realizzano e intervengono sul verde urbano -spiega Patruno- al fine di evitare non solo che si affrontino preventivamente manifestazioni aliene di fattori che danneggiano gli alberi e le essenze arboree, ma anche quelle che possono portare un rischio per la salute dei cittadini, che vivono il verde urbano, dai bambini, agli adulti, dagli anziani alle scuole, agli ospedali e ai parchi pubblici".

"Il nostro obiettivo, come spesso capita in tutti i settori, è prevenire piuttosto che arrivare alla cura, che spesso non sempre si trova, prima che si crei un danno per la collettività", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
verde paesaggio fitosanitarie emergenze urbano pubblico
Vedi anche
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza