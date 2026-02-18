MyPlant & Garden 2026, Patruno (Asso.impre.di.a): "Fiera più importante su verde"

"La nostra presenza al decennale di MyPlant & Garden è molto importante. Ormai sono anni che siamo diventati un partner costante e assiduo di questa fiera, che ritengo essere diventata la fiera più importante a livello nazionale sul tema del verde e del paesaggio. Ci auguriamo che non sia solo un momento di esposizione, ma anche di confronto e di programmazione in tutti i settori riguardanti, appunto, il verde e il paesaggio". Lo ha detto Alberto Patruno, direttore generale Asso.impre.di.a. intervenuto al convegno 'Gestione delle emergenze fitosanitarie nel verde pubblico', organizzato all’interno della decima edizione di 'MyPlant & Garden 2026', il salone internazionale del verde, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio.

“Come Associazione, ogni anno che partecipiamo a MyPlant & Garden, cerchiamo di affrontare vari temi. Quest'anno il tema è la gestione di emergenze fitosanitarie nel verde urbano pubblico ed è per noi prioritario in quanto, come in tutte le cose, è importante fare un lavoro di prevenzione e di confronto tra tutte le realtà istituzionali, sia gli organi di programmazione, sia gli organi di controllo e sia chi, come noi che rappresentiamo le imprese, quasi l’80% degli appalti pubblici in Italia, realizzano e intervengono sul verde urbano -spiega Patruno- al fine di evitare non solo che si affrontino preventivamente manifestazioni aliene di fattori che danneggiano gli alberi e le essenze arboree, ma anche quelle che possono portare un rischio per la salute dei cittadini, che vivono il verde urbano, dai bambini, agli adulti, dagli anziani alle scuole, agli ospedali e ai parchi pubblici".

"Il nostro obiettivo, come spesso capita in tutti i settori, è prevenire piuttosto che arrivare alla cura, che spesso non sempre si trova, prima che si crei un danno per la collettività", conclude.