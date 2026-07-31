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Nevi (FI), 'Sinergia Philip Morris e agricoltori, lo Stato c'è'

31 luglio 2026 | 12.54
Redazione Adnkronos
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"Abbiamo più volte evidenziato come gli accordi che Philip Morris ha stipulato insieme agli agricoltori debbano diventare un modello per tutta l'agricoltura italiana, perché dobbiamo creare valore e puntare sul Made in Italy cercando di costruire un'alleanza sempre più forte tra la filiera agricola e l'industria di trasformazione che, tra l'altro, è interamente italiana. Lo Stato può fare molte cose, a cominciare dai contributi che abbiamo dato alle filiere e che mirano proprio a sviluppare questa sinergia sempre più forte tra agricoltura e industria". Sono le parole dell'onorevole Raffaele Nevi, segretario e capogruppo Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati e responsabile Agricoltura Forza Italia, oggi a Palazzo Donini a Perugia alla prima tappa del Roadshow territoriale "Da 15 anni nei territori, guardando al futuro", promosso da Philip Morris Italia e Coldiretti per celebrare i quindici anni dalla nascita dell'accordo di filiera con il Ministero dell'Agricoltura.

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