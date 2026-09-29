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Nisticò (Aifa): "Farmaci equivalenti leva per Ssn sostenibile e garanzia contro carenze"

"C'è ancora spazio per aumentarne l'utilizzo"

Robert Nisticò - (Foto Adnkronos)
Robert Nisticò - (Foto Adnkronos)
29 settembre 2026 | 14.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Accessibilità e sostenibilità" dei farmaci "vanno considerate insieme. I medicinali equivalenti sono una leva importante per garantire cure efficaci e di qualità a un numero sempre più ampio di cittadini, contribuendo alla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e liberando risorse per l'innovazione terapeutica". Non solo. "L'accesso passa anche dalla disponibilità dei farmaci", quindi "lavoriamo con tutta la filiera per prevenire le carenze, e gli equivalenti possono garantire la continuità terapeutica quando un prodotto manca". Lo ha evidenziato Robert Nisticò, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in collegamento oggi a Roma alla presentazione dell'XI Rapporto dell'Osservatorio sui farmaci accessibili di Egualia, l'associazione delle imprese dei farmaci generici equivalenti, biosimilari e value added medicines in Italia, realizzato con il contributo di Nomisma e Teha Group.

Per Nisticò "c'è ancora spazio per aumentare l'utilizzo" dei farmaci equivalenti: "La diffusione è inferiore nelle Regioni meridionali, e per colmare questo divario dobbiamo rafforzare informazione e fiducia di pazienti e professionisti sanitari", ha sottolineato.

"La sfida per Aifa - ha concluso - è mantenere un quadro regolatorio rigoroso e trasparente, che tuteli qualità, sicurezza ed efficacia e favorisca un accesso tempestivo e uniforme alle terapie in tutto il Paese".

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XI rapporto osservatorio farmaci accessibili egualia robert nisticò aifa
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