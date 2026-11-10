Nodo di Seveso, aggiornamento sui lavori di potenziamento in corso

Proseguono i lavori per il potenziamento del nodo ferroviario di Seveso e dei raddoppi ferroviari delle tratte Seveso-Camnago e Seveso-Meda. Le lavorazioni per la realizzazione del sottopasso veicolare di stazione avanzano con la costruzione delle rampe di accesso. Dal lato di via Sanzio sono stati completati i getti in calcestruzzo delle fondazioni e dei muri. Sono in corso le attività per la costruzione della soletta di copertura della rampa la cui conclusione è prevista entro il mese di novembre. In aggiunta, entro la fine dell’anno è prevista l’operazione di smontaggio della struttura temporanea utilizzata per la costruzione della rampa. Dal lato di via Zeuner sono stati completati i getti in calcestruzzo delle fondazioni e dei muri delle rampe di accesso a esclusione della porzione in curva, dove è in corso la posa dell’armatura della fondazione a cui seguirà il getto del calcestruzzo. Per raggiungere la stazione di Seveso da nord è a disposizione il percorso pedonale alternativo all'interno del comparto industriale Schwarzenbach.

La fine dei lavori per la realizzazione del sottopasso veicolare di stazione, con l’inaugurazione della nuova viabilità pedonale e veicolare e la concomitante chiusura del passaggio a livello di Corso Montello/Via Dante Alighieri, è prevista per la fine di maggio 2027. L'aggiornamento della tempistica rispetto alle previsioni iniziali è dovuto al rinvenimento di conglomerato calcareo compatto a diverse quote che ha rallentato tutte le operazioni in sotterraneo: realizzazione micropali, spinta e infissione dei conci del monolito in attraversamento ai binari, scavo delle rampe. Durante lo scorso mese di agosto sono state completate diverse lavorazioni all’infrastruttura ferroviaria tra Seveso e Camnago grazie all’interruzione totale della circolazione sulla tratta. Armamento ferroviario: preparazione nuova sede, rimozione e varo nuovi scambi, costruzione e rettifica dei binari. Trazione Elettrica: alzo e attrezzaggio nuovi pali, rimozione, spostamento e tesatura linea di contatto. Impianti di segnalamento: assemblaggio e varo segnale a sbalzo, posa cunicoli, creazione polifore per posa cavi ed enti al servizio dell’attivazione dei nuovi impianti di segnalamento. Opere civili: realizzazione respingenti ferroviari in calcestruzzo presso l’impianto di Camnago. I lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Seveso, prevedono, tra le altre cose, il rifacimento degli impianti ferroviari e delle banchine, il raddoppio delle tratte Seveso - Camnago Lentate e Seveso - Meda, la realizzazione di un sottopasso veicolare tra la via Zeuner e la via Sanzio e di un sovrappasso ciclo-pedonale in via Manzoni. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili a questo link: https://www.ferrovienord.it/interventi-in-corso/.

Per eventuali domande, richieste o chiarimenti riguardanti i lavori, l’infrastruttura ferroviaria e le stazioni di Ferrovienord è sempre possibile inviare una segnalazione utilizzando le modalità pubblicate sul sito alla pagina: https://www.ferrovienord.it/segnalazioni-e-reclami/. Controllata al 100% da Fnm, Ferrovienord gestisce in Lombardia 336 chilometri di rete e 125 stazioni dislocate su cinque linee nelle province di Milano, Brescia, Como, Monza e Brianza, Novara e Varese. Sulla rete Ferrovienord circolano 900 treni e viaggiano 200.000 passeggeri al giorno. Accanto all’attività finalizzata alla circolazione dei treni, FERROVIENORD si occupa della gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, del suo adeguamento, dell’attivazione di nuovi impianti e dell’assistenza ai lavori di potenziamento.