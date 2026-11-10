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Nodo di Seveso, aggiornamento sui lavori di potenziamento in corso

Avanza la costruzione delle rampe di accesso al sottopasso di stazione

Nodo di Seveso, aggiornamento sui lavori di potenziamento in corso
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10 novembre 2026 | 13.53
Alessandro Remia
LETTURA: 3 minuti

Proseguono i lavori per il potenziamento del nodo ferroviario di Seveso e dei raddoppi ferroviari delle tratte Seveso-Camnago e Seveso-Meda. Le lavorazioni per la realizzazione del sottopasso veicolare di stazione avanzano con la costruzione delle rampe di accesso. Dal lato di via Sanzio sono stati completati i getti in calcestruzzo delle fondazioni e dei muri. Sono in corso le attività per la costruzione della soletta di copertura della rampa la cui conclusione è prevista entro il mese di novembre. In aggiunta, entro la fine dell’anno è prevista l’operazione di smontaggio della struttura temporanea utilizzata per la costruzione della rampa. Dal lato di via Zeuner sono stati completati i getti in calcestruzzo delle fondazioni e dei muri delle rampe di accesso a esclusione della porzione in curva, dove è in corso la posa dell’armatura della fondazione a cui seguirà il getto del calcestruzzo. Per raggiungere la stazione di Seveso da nord è a disposizione il percorso pedonale alternativo all'interno del comparto industriale Schwarzenbach.

La fine dei lavori per la realizzazione del sottopasso veicolare di stazione, con l’inaugurazione della nuova viabilità pedonale e veicolare e la concomitante chiusura del passaggio a livello di Corso Montello/Via Dante Alighieri, è prevista per la fine di maggio 2027. L'aggiornamento della tempistica rispetto alle previsioni iniziali è dovuto al rinvenimento di conglomerato calcareo compatto a diverse quote che ha rallentato tutte le operazioni in sotterraneo: realizzazione micropali, spinta e infissione dei conci del monolito in attraversamento ai binari, scavo delle rampe. Durante lo scorso mese di agosto sono state completate diverse lavorazioni all’infrastruttura ferroviaria tra Seveso e Camnago grazie all’interruzione totale della circolazione sulla tratta. Armamento ferroviario: preparazione nuova sede, rimozione e varo nuovi scambi, costruzione e rettifica dei binari. Trazione Elettrica: alzo e attrezzaggio nuovi pali, rimozione, spostamento e tesatura linea di contatto. Impianti di segnalamento: assemblaggio e varo segnale a sbalzo, posa cunicoli, creazione polifore per posa cavi ed enti al servizio dell’attivazione dei nuovi impianti di segnalamento. Opere civili: realizzazione respingenti ferroviari in calcestruzzo presso l’impianto di Camnago. I lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Seveso, prevedono, tra le altre cose, il rifacimento degli impianti ferroviari e delle banchine, il raddoppio delle tratte Seveso - Camnago Lentate e Seveso - Meda, la realizzazione di un sottopasso veicolare tra la via Zeuner e la via Sanzio e di un sovrappasso ciclo-pedonale in via Manzoni. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili a questo link: https://www.ferrovienord.it/interventi-in-corso/.

Per eventuali domande, richieste o chiarimenti riguardanti i lavori, l’infrastruttura ferroviaria e le stazioni di Ferrovienord è sempre possibile inviare una segnalazione utilizzando le modalità pubblicate sul sito alla pagina: https://www.ferrovienord.it/segnalazioni-e-reclami/. Controllata al 100% da Fnm, Ferrovienord gestisce in Lombardia 336 chilometri di rete e 125 stazioni dislocate su cinque linee nelle province di Milano, Brescia, Como, Monza e Brianza, Novara e Varese. Sulla rete Ferrovienord circolano 900 treni e viaggiano 200.000 passeggeri al giorno. Accanto all’attività finalizzata alla circolazione dei treni, FERROVIENORD si occupa della gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, del suo adeguamento, dell’attivazione di nuovi impianti e dell’assistenza ai lavori di potenziamento.

 

 

 

 

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