La diffusione dell'AI sta accelerando la domanda di infrastrutture digitali, anche in Italia. "L'Italia sta passando da un contesto di mercato emergente a un contesto in cui vediamo arrivare importanti investimenti per la componente infrastrutturale - spiega Olchini - Ad oggi vi sono installati più o meno 500 megawatt operativi sul territorio nazionale, alcune ricerche di mercato prevedono addirittura che si possa arrivare fino al 2031 a 2.3 gigawatt". Lo spiega Silvia Olchini, Vicepresidente della divisione Secure Power di Schneider Electric Italia, all'incontro che presso il polo industriale di Conselve (PD) ha riunito la stampa di tutta Europa per annunciare l'ampliamento della capacità produttiva di raffreddamento a liquido per far fronte alla crescente domanda.