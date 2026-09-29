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Olesen (Novo): "Nome, logo e slogan nuovi sintetizzano nostro sguardo al futuro"

'La salute inizia ora, persone e medici non rimandino i cambiamenti al domani'

29 settembre 2026 | 16.40
Maddalena Guiotto
LETTURA: 2 minuti

"Novo Nordisk ha cambiato nome in Novo e, per evidenziare il nostro sguardo al futuro, anche il toro nel logo ha cambiato direzione. Nuovo è anche lo slogan, diventato 'Lasting health starts now', ovvero 'La salute duratura inizia ora'". Lo spiega Jens Pii Olesen, General manager di Novo Italia, intervenendo oggi a Milano in occasione del 62° Congresso dell'Associazione europea per lo studio del diabete (Easd), in corso al MiCo fino al 2 ottobre.

"Abbiamo già cambiato nome nel corso della nostra storia, in particolare nel 1989, quando abbiamo unito le industrie Novo con Nordisk e Tofta - ricorda - ma lo stiamo facendo di nuovo ora, cercando di semplificare la pronuncia e la scrittura del nostro nome per consumatori, clienti e stakeholder. Quindi, d'ora in poi, la nostra azienda si chiamerà Novo. Come anticipato, anche invertire la direzione del toro nel logo per farlo guardare al futuro ha un significato intrinseco piuttosto chiaro: noi guardiamo al futuro con la ricerca e la scoperta scientifica e, di conseguenza, con la nostra attenzione ai pazienti".  

"Infine, con il nuovo slogan abbiamo voluto sottolineare che la salute inizia ora, perché siamo un po' stanchi di tutti quelli che rimandano i cambiamenti a domani - rimarca Olesen - Le persone spesso dicono 'domani mi metterò a dieta', oppure 'domani andrò a fare una passeggiata'; un medico invece potrebbe dire in ambulatorio a un paziente 'domani migliorerò la tua terapia, ma proviamo ad aspettare altri 6 mesi'; mentre le assicurazioni sanitarie potrebbero pensare 'potremmo anche non rimborsare le spese questa volta, ma aspettare l'anno prossimo'. Non possiamo però aspettare che la salute migliori domani - conclude il manager - soprattutto alla luce della prevalenza del diabete e dell'obesità allo stato attuale, e tenendo conto che i giovani avranno una prevalenza ancora maggiore. Si tratta di un problema enorme per l'economia, per la società e, ovviamente, per i singoli individui. Per questo la salute duratura deve iniziare ora".

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diabete salute duratura futuro
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