Otb chiude il 2025 con un fatturato a 1,7 mld, cresce Maison Margiela (+8,4%)

Otb, il gruppo internazionale di moda e lusso di Renzo Rosso, cui fanno capo i marchi Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, le aziende Staff International e Brave Kid, e una partecipazione nel brand Amiri, archivia il 2025 con un fatturato pari a 1,7 miliardi di euro, un Ebitda a 237,3 milioni di euro pari al 15,1% sulle net sales e una posizione finanziaria netta (pre Ifrs 16) di 40 milioni di euro. I risultati "confermano la solidità del Gruppo, che ha continuato a puntare sulla creatività come valore distintivo e asset strategico per rafforzare ulteriormente le fondamenta del proprio sviluppo futuro". Prosegue il trend di crescita di Maison Margiela, che consolida il proprio peso all’interno di Otb.

Il Gruppo registra performance positive sia in nuove geografie, come il Middle East, sia in mercati consolidati come il Nord America, nonostante un contesto poco favorevole per il mercato della moda e del lusso, un quadro geopolitico caratterizzato da elevata incertezza e uno scenario di cambi penalizzanti. L’esercizio ha chiuso con un fatturato di 1,7 miliardi di euro segnando -4,8% a cambi costanti rispetto al 2024. Le net sales si sono attestate a 1,6 miliardi di euro (-5% a cambi costanti) rispetto al 2024, risultato combinato di più fattori: performance positiva di Maison Margiela (+8,4%); stabilità del canale retail (-2,6%) e calo generalizzato del canale wholesale (-14,7%); tenuta del mercato giapponese (che rappresenta il 27,4% del business totale), crescita del Nord America (+5,9%) e del Middle-East (+9%); rallentamento del mercato cinese e dell’Europa. L’Ebit del Gruppo è pari a 10,1 milioni di euro.

Nel 2025 gli investimenti totali sono stati pari a 64 milioni di euro e si sono focalizzati in particolare sui canali diretti (nel 2025 il lavoro di razionalizzazione del network retail ha comportato 49 nuove aperture, 58 chiusure e la relocation di alcuni store in posizioni più strategiche) e su importanti progetti di innovazione, che hanno riguardato principalmente soluzioni di Ai e clienteling. Diesel ha migliorato la propria profittabilità, registrando il miglior risultato degli ultimi dieci anni, grazie agli importanti investimenti effettuati negli scorsi anni per il riposizionamento del marchio. Nel comparto luxury, Maison Margiela prosegue nel suo trend positivo (+8,4%) e rappresenta il brand con la crescita più significativa all’interno del Gruppo. Con la nomina di Glenn Martens alla direzione creativa, il brand è stato protagonista della Haute Couture Week di Parigi a luglio, con la prima sfilata Artisanal del designer, e la successiva collezione Ready to Wear a ottobre 2025.

Nel 2025 Jil Sander ha annunciato la nomina di Simone Bellotti quale Direttore Creativo del brand, con l’obiettivo di elevare ulteriormente il posizionamento di una Maison strategica per il Gruppo. Bellotti ha presentato la sua prima collezione Ready to Wear Spring/Summer ’26 durante la Milano Fashion Week di settembre 2025, seguita dalla Pre-Collection Fall/Winter 2026. Nel corso dell’anno, il marchio ha rafforzato la propria presenza retail nella regione Asia Pacific con nuove aperture in Cina e Giappone. Jil Sander ha inoltre presentato la prima linea di fragranze in collaborazione con Coty, Olfactory Series 1, e ha rilanciato la storica collaborazione con Puma, riprendendo un dialogo pionieristico tra lusso e sport iniziato nel 1998.

Marni ha avviato una nuova fase con il cambio di direzione creativa, affidata a Meryll Rogge, scelta che riflette la volontà di rafforzare l’identità del marchio attraverso una visione contemporanea e coerente con il Dna originale della Maison. Il debutto sulle passerelle della nuova direzione creativa è atteso in occasione della prossima Milano Fashion Week di febbraio 2026. Meryll Rogge ha già presentato nel corso del 2025 una capsule collection di successo destinata ai canali diretti del brand e la Pre-Collection Fall/Winter ‘26. Viktor Horsting e Rolf Snoeren, fondatori e designer di Viktor&Rolf - riconfermati alla direzione creativa della Maison di Haute Couture nel febbraio del 2025 - hanno celebrato i trent’anni di carriera con la mostra 'Viktor&Rolf. Fashion Statements' che, dopo Monaco di Baviera, è stata portata al High Museum of Art di Atlanta. Continua il successo della ultraventennale collaborazione della Maison con L’Oréal nel segmento delle fragranze di lusso con best seller globali come Flowerbomb e Spicebomb. Nel corso dell’anno, Viktor&Rolf è ritornata al prêt-à-porter con la collezione Fall/Winter ’25.

Staff International, asset strategico di Otb e piattaforma produttiva e logistica per i brand del Gruppo e in licenza per Dsquared2, ha rinnovato l’accordo con Dsquared2 per cinque anni – dieci stagioni – a partire dalla Spring/Summer ‘27. L’operazione rafforza una collaborazione ultraventennale e segna l’avvio di una nuova fase di sviluppo strategico condiviso. Nel 2025 l’azienda ha riconfermato per ulteriori cinque anni l’accordo di distribuzione in Giappone del brand Amiri. Brave Kid, azienda specializzata nella produzione e distribuzione worldwide di prodotti kidswear dei marchi del Gruppo e in licenza, ha consolidato il proprio business e a partire dalla stagione Spring/Summer ‘26 ha internalizzato la ricerca e sviluppo, la produzione e la distribuzione della linea footwear per i marchi Diesel e per la licenza di MAX&Co. L’azienda si prepara ad annunciare nuovi progetti nei prossimi mesi.

Nel 2025 il Gruppo ha proseguito gli investimenti nei canali diretti per rafforzare il controllo della distribuzione e della relazione con il cliente finale. Cresce il peso dei canali retail, outlet e online sul business del Gruppo, che rappresentano oggi il 60% del fatturato. Nel corso dell’anno è proseguito il lavoro di razionalizzazione del network con nuove aperture, relocation e chiusure, che hanno portato la rete a 600 punti vendita diretti a fine 2025. Nell’area Asia Pacific è stato attuato un cambio di governance, con l’integrazione del mercato coreano sotto il coordinamento del Giappone, Paese che si riconferma centrale per il Gruppo. L’obiettivo è quello di estendere le best practice consolidate nel mercato giapponese e sostenere lo sviluppo di un mercato ad alto potenziale come la Corea.

Nel corso dell’anno Otb ha avviato le operations dirette in Messico, con l’apertura dei primi 9 punti vendita, e ha iniziato il programma per l’estensione del business della joint venture con Chalhoub Group in Qatar e Kuwait a partire dal 2026. A seguito di queste operazioni, il Gruppo conta una presenza diretta in 27 Paesi ed è attivo con i suoi canali di vendita in oltre 100 mercati. Otb, i suoi brand e le sue aziende hanno continuato l’implementazione della strategia di sostenibilità “Be Responsible. Be Brave.”. In particolare, il Gruppo ha superato l’80% dell’acquisto di energia da fonti rinnovabili nei consumi globali delle proprie operation e ha continuato a investire nella formazione sulla sostenibilità a tutti i livelli dell’organizzazione. Un obiettivo significativo è stato l’incremento dell’utilizzo di materiali a minore impatto ambientale nelle collezioni dei propri brand, in particolare Diesel ha usato questi materiali nel 90% dei capi della nuova collezione denim.