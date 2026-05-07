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Passeggero ubriaco su un volo Ryanair, l'aereo è costretto a un atterraggio di emergenza

L'uomo dovrà rispondere dell'accusa di violazione della legge sulla sicurezza aerea

Volo Ryanair - Afp
Volo Ryanair - Afp
07 maggio 2026 | 15.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il comportamento di un passeggero ubriaco a bordo di un volo da Berlino ad Alicante ha costretto l'aereo a un atterraggio non previsto all'aeroporto di Karlsruhe/Baden-Baden. L'uomo di 43 anni si è comportato in modo aggressivo dopo il decollo e avrebbe molestato gli altri passeggeri "in modo inaccettabile", ha dichiarato la polizia in un comunicato. Avrebbe anche vomitato a bordo.

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Il pilota ha quindi deciso di effettuare un atterraggio non previsto per far scendere il passeggero dall'aereo. L'uomo è stato preso in custodia dalla polizia che lo attendeva sulla pista. Un portavoce della polizia ha spiegato che è stato necessario scaricare i bagagli per accedere alle valigie del disturbatore. Il volo Ryanair ha poi potuto proseguire il suo viaggio verso la destinazione originale in Spagna.

L'uomo dovrà rispondere dell'accusa di violazione della legge sulla sicurezza aerea. Non è noto se in seguito sia tornato a casa o abbia prenotato un nuovo volo per la sua meta di vacanza. Non è ancora chiaro quali costi abbia sostenuto la compagnia aerea a causa della deviazione e se l'uomo ne sia responsabile.

La richiesta del Ceo di Ryanair: "Vietare l'alcol negli aeroporti al mattino"

Solo ieri, mercoledì 6 maggio, in un'intervista al quotidiano 'The Times', il Ceo di Ryanair Michael O'Leary aveva chiesto di vietare gli alcolici nei bar degli aeroporti prima dei voli mattutini, spiegando che la compagnia è costretta a dirottare quasi un aereo al giorno a causa del comportamento dei passeggeri ubriachi.

"Sta diventando una vera sfida per tutte le compagnie aeree", ha dichiarato O'Leary. "Non riesco a capire perché qualcuno... serva alcolici alle cinque o sei del mattino", ha detto al giornale. O'Leary ha affermato che le esenzioni dalla licenza di vendita di alcolici per i punti vendita aeroportuali contribuiscono alla situazione. "Non dovrebbero essere serviti alcolici negli aeroporti al di fuori degli orari di apertura dei pub", ha affermato, pur ribadendo che dovrebbe esserci un limite di due bevande a persona negli altri orari, che potrebbe essere controllato tramite le carte d'imbarco.

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