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Pettinelli (Avm): "Autoconsumo sì, ma la produzione di energia va lasciata agli specialisti"

"Gare e concorrenza per favorire l’innovazione tecnologica nei servizi di trasporto pubblico"

Paolo Pettinelli - (Foto Adnkronos)
Paolo Pettinelli - (Foto Adnkronos)
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22 ottobre 2026 | 12.23
Redazione Adnkronos
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“Dobbiamo mantenere il nostro focus sul trasporto pubblico locale e sul perseguimento del pubblico interesse all’interno di esso. Non possiamo pretendere di gestire direttamente la produzione di energia, perché facciamo un altro mestiere. La produzione di energia va lasciata a chi produce energia. Noi possiamo gestire l’autoconsumo all’interno delle nostre aziende e favorirei una partnership con chi fa questo tipo di mestiere”. Lo ha affermato Paolo Pettinelli, presidente di Azienda Veneziana della Mobilità, in occasione della 20esima edizione del Convegno Nazionale Asstra, in programma ieri e oggi al Parco dei Principi Grand Hotel Roma, dal titolo 'Mobilità di valore, valore alla mobilità'.

Pettinelli si è soffermato anche sul ruolo della tecnologia negli affidamenti dei servizi: “L’approccio della tecnologia nella gestione dei servizi è ormai un dato certo. Bisogna utilizzare la concorrenza per stimolare le aziende, pubbliche e private, e gli enti a favorire l’innovazione. Dobbiamo puntare su gare che premino la progettualità tecnologica, dando spazio a soluzioni innovative nella gestione del trasporto pubblico”.

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