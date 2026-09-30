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Pichetto Fratin: "Pnrr ha dimostrato che con regole chiare la Pubblica amministrazione può rispettare i tempi"

30 settembre 2026 | 15.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi abbiamo fatto il punto riguardo quanto il Pnrr abbia influito sul comportamento della pubblica amministrazione. Il Pnrr, in tal senso, ci ha dimostrato che la pubblica amministrazione italiana, qualora vi siano anche regole chiare e secche, può rispettare anche i tempi e non dilungarsi". Lo spiega Gilberto Pichetto Fratin, Ministro per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica, all'evento 'Le pubbliche amministrazioni tra sovranità europea e Ai: riflessioni sul nuovo contesto sociale ed economico del Paese', organizzato da Bip. L'incontro ha riunito rappresentanti delle istituzioni, decisori pubblici, esperti e protagonisti della trasformazione digitale della Pa per discutere del futuro della pubblica amministrazione, tra Ai, conclusione del Pnrr e l'avvio della nuova programmazione europea 2028-2034.

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