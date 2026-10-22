Pirelli e Ferrari insieme in India: "Qui guardiamo al futuro"

Incontro a New Delhi tra il presidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, e il ceo di Ferrari, Benedetto Vigna. A margine della presentazione dell'accordo tra Pirelli e la multinazionale indiana Bkt, i due manager si sono ritrovati nella capitale indiana. Nei giorni scorsi Vigna aveva inaugurato la prima edizione indiana di Universo Ferrari mentre domani verrà svelato il Calendario Pirelli 2027, realizzato dai fotografi Sølve Sundsbø, Raghu Rai, scomparso nell'aprile 2026, e dalla figlia Avani Rai.

I due sono arrivati insieme all'ingresso dell'Hotel The Imperial di New Delhi a bordo di Ferrari Luce, la nuova vettura completamente elettrica della casa di Maranello, guidata da Tronchetti Provera. Successivamente si sono scambiati rispettivamente una copia del nuovo Calendario Pirelli e, simbolicamente, le chiavi dell'auto. "Portare Luce qui significa dimostrare che in Italia, quando si lavora, si fa bene", ha detto Vigna a cronisti e fotografi presenti.

"La cosa bella è che Pirelli e Ferrari sono insieme in India, un continente con un miliardo e mezzo di persone che guardano al futuro - ha aggiunto Tronchetti -. Noi siamo una bandiera italiana che si è stabilita qui, vede il futuro dell’India e vuole esserne parte. Quindi è una bella storia".