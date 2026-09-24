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Piscopo (Ministero): "Da 1/12 obbligo inserire numero vacancy in Siisl per domanda decontribuzione"

Il direttore generale per l’innovazione del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, intervenendo alla convention nazionale dei consulenti del lavoro a Reggio Calabria.

Andrea Piscopo - Adnkronos
Andrea Piscopo - Adnkronos
24 settembre 2026 | 19.09
Fabio Paluccio
LETTURA: 1 minuti

Nel Siisl "dal primo dicembre partirà l'obbligatorietà di dover inserire all'interno delle comunicazioni territorio il numero della vacancy nel momento in cui si fa la domanda di decontribuzione su fondi nazionali e su fondi europei. Questa è la novità principale perché partirà il decreto ministeriale, che era previsto dalla norma, e quindi dal primo dicembre diventerà cogente. Parallelamente lanceremo delle funzionalità nuove, ovvero nuovi simulatori di contribuzione, la possibilità inoltre di caricamenti massivi delle comunicazioni obbligatorie e dei flussi Uniemens". Lo ha annunciato Andrea Piscopo, direttore generale per l’innovazione del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, intervenendo alla convention nazionale dei consulenti del lavoro a Reggio Calabria.

E Piscopo ha sottolineato che è "in programma uno sviluppo totale dell'ecosistema che vada a impattare non solo sulle politiche attive del lavoro". "Andremo infatti a inserire anche il badge di cantiere legato ai temi della sicurezza sul lavoro, per tutte le nuove assunzioni fatte sul Siisl verrà dato direttamente un badge digitale a tutti i lavoratori dei cantieri, cantieri dell'edilizia soprattutto. E poi un'altra funzionalità che sta partendo perché la legge lo prevede è l'inserimento nel Siisl di tutti i lavoratori formati all'estero. Sapete che tutti gli stranieri che arrivano in Italia perché hanno seguito un determinato percorso formativo possono essere assunti dai datori di lavoro tramite la piattaforma Siisl", ha concluso.

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decontribuzione vacancy Siisl ministeriale cantiere sicurezza sul lavoro
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