Cinquecento milioni per la ricerca, lo sviluppo, l’innovazione e la transizione green di piccole e medie imprese e di aziende a media capitalizzazione italiane. È il finanziamento concesso da Cassa Depositi e Prestiti e Banca Europea per gli Investimenti per progetti sostenibili di PMI e Mid-Cap da realizzarsi sia in Italia che in altri Stati dell’Unione Europea.

Il nuovo finanziamento si aggiunge alle 13 operazioni che, negli ultimi tre anni, BEI e CDP hanno concesso per oltre 4 miliardi di euro volte alla crescita dell’economia italiana mediante prestiti a medio lungo termine e strumenti di garanzia. Tramite questi accordi, le due istituzioni hanno contribuito a favorire l’accesso al credito a condizioni favorevoli per centinaia di migliaia di piccole e medie imprese, anche tramite strumenti innovativi come i Basket Bond, sostenere gli investimenti green di enti pubblici e locali, nonché la realizzazione di grandi opere infrastrutturali e la ricostruzione pubblica e privata nei territori colpiti da eventi calamitosi.

L’ultima operazione consta in due tranche, la prima da 400 milioni e una seconda da 100 milioni che verrà stanziata una volta esaurito il primo plafond. I finanziamenti serviranno a stimolare gli investimenti e a mobilitare nuove risorse in favore delle aziende. I fondi concessi da BEI, che grazie al rating tripla A beneficia di migliori condizioni di raccolta sui mercati internazionali in termini di tassi di interesse, consentono a CDP di offrire alle imprese finanziamenti a condizioni favorevoli e hanno una durata massima fino a 12 anni. La linea di credito della BEI avrà un periodo di disponibilità di 24 mesi.