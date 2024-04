"So perfettamente che non esiste disponibilità, oggi, a considerare" una proroga della scadenza della Recovery and Resilience Facility, lo strumento che finanzia il Pnrr. "Ne riparliamo tra un anno. Come in altre situazioni, le posizioni italiane purtroppo all'inizio sembrano isolate o fuori luogo, ma alla fine sono più realistiche di altre". Lo ribadisce il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, a Lussemburgo a margine dell'Ecofin.