Poste Italiane, il servizio passaporti disponibile in oltre 5.100 uffici postali

Undici nuove province e record di oltre 900 passaporti rilasciati in un solo giorno. Dal nord al sud, continua a espandersi il servizio di rilascio e rinnovo dei passaporti firmato Poste Italiane. Nei piccoli comuni grazie al Progetto Polis, ma anche nelle grandi città, il Gruppo ha erogato ben 15.600 passaporti nel solo mese di gennaio, superando il precedente picco di 13.600 del marzo 2025. In totale, sono circa 159 mila le richieste, 117 mila delle quali negli uffici Polis, nei quali i cittadini hanno scelto, nel 79% dei casi, il servizio di consegna a domicilio di Poste Italiane.