Poste Italiane, tappa a Potenza per il tour di 'Occhio alle truffe' nel CyberSecMonth Europeo

In occasione del CyberSecMonth Europeo, i team di Educazione Digitale e Fraud Prevention Center di Poste Italiane hanno organizzato due eventi gratuiti nella città di Potenza con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza in rete e difendersi dalle truffe. Il primo incontro, aperto a tutti i cittadini, è stato organizzato da Poste Italiane in collaborazione con il Comune di Potenza, e ha avuto l’obiettivo di promuovere la cultura e la conoscenza del digitale sensibilizzando sulla difesa dalle insidie della rete e valorizzando le opportunità offerte dalle innovazioni in corso.Il secondo incontro ha coinvolto studenti e associati di UniTre - Associazione Nazionale delle Università della Terza Età che hanno seguito e partecipato attivamente alla sessione, intervenendo con numerose domande ed esempi di esperienze personali.

Il percorso di Educazione Digitale della Corporate University propone agli utenti webinar e contenuti multimediali sempre gratuitamente disponibili all’interno della sezione web dedicata. La sezione Come difendersi dalle truffe raccoglie informazioni e consigli utili per gestire codici personali e operare on line in sicurezza.

Sui temi legati alle attenzioni in rete sono disponibili le infografiche I deepfake, Pubblicità, truffa o fake news?, Vishing – le telefonate truffa e i giochi Smishing e Indovina la truffa. Le attività di Educazione Digitale possono essere seguite anche su LinkedIn, Facebook e X attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.