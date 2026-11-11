Povertà, a Milano iniziativa Starbucks Foundation con Banco Alimentare Lombardia

La Starbucks Foundation, l’organizzazione filantropica che sostiene enti non profit impegnati a promuovere inclusione, resilienza e opportunità nelle comunità locali, supporta Banco Alimentare della Lombardia con una donazione di 10.000 dollari, che contribuirà a coprire i costi di distribuzione di circa 150.000 pasti equivalenti alle famiglie milanesi che vivono in condizioni di difficoltà economica. Il contributo, assegnato attraverso il programma Global Community Impact Grants della Starbucks Foundation, che dal 2022 ha destinato oltre 15 milioni di dollari a progetti sociali in tutto il mondo, finanzierà “Solidarity is Brewing”, un’iniziativa promossa da Banco Alimentare della Lombardia e candidata da Starbucks Italia e dalla Starbucks Reserve® Roastery Milano. Il progetto è stato selezionato tra oltre 55 iniziative sostenute quest’anno dalla Starbucks Foundation in 45 mercati a livello globale. Attraverso il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari, il progetto rafforzerà l’impegno di Banco Alimentare della Lombardia nella raccolta e distribuzione di alimenti a favore delle persone in difficoltà.

Negli ultimi anni la povertà è diventata una sfida sempre più persistente e strutturale. In una città come Milano, dove l’inflazione ha ulteriormente aggravato situazioni di vulnerabilità già esistenti, Banco Alimentare della Lombardia ha assistito nel 2025 65.251 persone, tra cui 15.348 famiglie in condizioni di disagio economico, attraverso una rete di 226 organizzazioni caritative partner operanti sul territorio. Grazie all’efficacia del suo modello operativo, ogni euro investito consente di distribuire l’equivalente di 15 pasti. Di conseguenza, la donazione della Starbucks Foundation genererà circa 150.000 pasti equivalenti, offrendo un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà economica.

Starbucks continua così il proprio impegno nella lotta alla povertà alimentare in Italia, dando continuità alle donazioni della Starbucks Foundation avviate nel 2022 e alla collaborazione con Banco Alimentare della Lombardia. Con il supporto di Percassi, licenziatario esclusivo di Starbucks in Italia, sono stati realizzati progetti come Starbanco e Starting with a Bean, iniziative dedicate al sostegno di individui e famiglie in condizioni di insicurezza alimentare e alla creazione di opportunità di volontariato per i partner Starbucks (dipendenti). Oltre al sostegno economico, i partner Starbucks parteciperanno come volontari all’iniziativa “Adotta un Supermercato”, organizzata nell’ambito della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. L’iniziativa consentirà ai partner Starbucks di contribuire attivamente alle attività di raccolta alimentare e sensibilizzazione promosse da Banco Alimentare, rafforzando ulteriormente il legame tra l’azienda, la comunità e il territorio.