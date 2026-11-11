circle x black
Cerca nel sito
 

Povertà, a Milano iniziativa Starbucks Foundation con Banco Alimentare Lombardia

Una donazione di 10.000 dollari da parte della Starbucks Foundation sosterrà il progetto “Solidarity is Brewing”, contribuendo a distribuire l’equivalente di circa 150.000 pasti alle famiglie più vulnerabili

Banco Alimentare - Starbucks - (Ufficio stampa)
Banco Alimentare - Starbucks - (Ufficio stampa)
Segui Adnkronos su Google
11 novembre 2026 | 13.21
Cristiano Camera
LETTURA: 2 minuti

La Starbucks Foundation, l’organizzazione filantropica che sostiene enti non profit impegnati a promuovere inclusione, resilienza e opportunità nelle comunità locali, supporta Banco Alimentare della Lombardia con una donazione di 10.000 dollari, che contribuirà a coprire i costi di distribuzione di circa 150.000 pasti equivalenti alle famiglie milanesi che vivono in condizioni di difficoltà economica. Il contributo, assegnato attraverso il programma Global Community Impact Grants della Starbucks Foundation, che dal 2022 ha destinato oltre 15 milioni di dollari a progetti sociali in tutto il mondo, finanzierà “Solidarity is Brewing”, un’iniziativa promossa da Banco Alimentare della Lombardia e candidata da Starbucks Italia e dalla Starbucks Reserve® Roastery Milano. Il progetto è stato selezionato tra oltre 55 iniziative sostenute quest’anno dalla Starbucks Foundation in 45 mercati a livello globale. Attraverso il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari, il progetto rafforzerà l’impegno di Banco Alimentare della Lombardia nella raccolta e distribuzione di alimenti a favore delle persone in difficoltà.

Negli ultimi anni la povertà è diventata una sfida sempre più persistente e strutturale. In una città come Milano, dove l’inflazione ha ulteriormente aggravato situazioni di vulnerabilità già esistenti, Banco Alimentare della Lombardia ha assistito nel 2025 65.251 persone, tra cui 15.348 famiglie in condizioni di disagio economico, attraverso una rete di 226 organizzazioni caritative partner operanti sul territorio. Grazie all’efficacia del suo modello operativo, ogni euro investito consente di distribuire l’equivalente di 15 pasti. Di conseguenza, la donazione della Starbucks Foundation genererà circa 150.000 pasti equivalenti, offrendo un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà economica.

Starbucks continua così il proprio impegno nella lotta alla povertà alimentare in Italia, dando continuità alle donazioni della Starbucks Foundation avviate nel 2022 e alla collaborazione con Banco Alimentare della Lombardia. Con il supporto di Percassi, licenziatario esclusivo di Starbucks in Italia, sono stati realizzati progetti come Starbanco e Starting with a Bean, iniziative dedicate al sostegno di individui e famiglie in condizioni di insicurezza alimentare e alla creazione di opportunità di volontariato per i partner Starbucks (dipendenti). Oltre al sostegno economico, i partner Starbucks parteciperanno come volontari all’iniziativa “Adotta un Supermercato”, organizzata nell’ambito della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. L’iniziativa consentirà ai partner Starbucks di contribuire attivamente alle attività di raccolta alimentare e sensibilizzazione promosse da Banco Alimentare, rafforzando ulteriormente il legame tra l’azienda, la comunità e il territorio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Trump attacca una giornalista in conferenza stampa: "Sei una perdente" - Video
News to go
Cina, surplus commerciale supera i mille miliardi di dollari
Aiuti Ucraina, Meloni da Bologna: "Nessuna questione Giorgetti, firmerà" - Videonews della nostra inviata
News to go
Influenza, cala vaccinazione tra gli over 65 in Italia
Meloni sul trattorino agricolo rosso 'garibaldino': "Questo è il mio" - Video
Maxi-incidente per nebbia in Bulgaria, oltre 80 veicoli coinvolti e 12 morti - Video
Burkina Faso, gli alberi delle donne che combattono povertà e malnutrizione infantile - Video
Funghi velenosi, i consigli del tossicologo per non correre rischi - Video
Sinner: "Sto bene, sto seguendo gli esperti per tornare più forte di prima" - Video
Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi: "Oggi è vero ciò che accade o ciò che ci dicono sia vero?"
News to go
Bonus mamme lavoratrici nella Manovra 2027
Crosetto: "Aiuti all'Ucraina sempre più limitati. I cyberattacchi? Devono cambiare gli Stati" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza