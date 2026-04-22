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Premio Non Sprecare XVII, al via iscrizioni

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22 aprile 2026 | 17.13
Redazione Adnkronos
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La crescita delle guerre mette a rischio gli obiettivi di sostenibilità globale. Da questo scenario prende il via la XVII edizione del Premio Non Sprecare che pone al centro il tema della pace come condizione imprescindibile per la qualità della vita, la tutela dell'ambiente e il futuro del Pianeta. Promosso dal sito www.nonsprecare.it, fondato e diretto da Antonio Galdo, il premio rinnova anche per questa edizione la collaborazione con l'Università Luiss Guido Carli, consolidando un percorso comune orientato alla diffusione di una cultura della sostenibilità concreta e partecipata.

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L'iniziativa è rivolta a cinque categorie - Associazioni, Aziende, Istituzioni, Scuole e Università, Startup (under 35) - e cerca progetti concreti e replicabili capaci di generare un impatto reale nella lotta agli sprechi. Non serve essere grandi: serve avere una buona idea e la voglia di raccontarla. I progetti selezionati saranno pubblicati su Non Sprecare e i vincitori riceveranno una selezione di vini autoctoni del Gruppo Fantini, realtà vitivinicola abruzzese radicata nella regione riconosciuta come 'la più verde d'Europa'.

Nell’ultima edizione hanno partecipato più di 120 realtà da tutta Italia: associazioni di quartiere, aziende innovative, scuole, giovani imprenditori. Le candidature sono aperte fino al 30 ottobre 2026; la partecipazione è gratuita.

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