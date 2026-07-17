A spingere i listini sono il nuovo balzo delle quotazioni dei prodotti raffinati e le tensioni sui mercati energetici legate alla crisi internazionale

Nuovi rincari per i carburanti in Italia: il prezzo di benzina e diesel torna a salire spinto dal rialzo delle quotazioni dei prodotti raffinati. Il gasolio self service raggiunge 2,059 euro al litro, massimo dal 26 aprile, mentre la benzina arriva a 1,920 euro/litro. In autostrada il prezzo medio della benzina supera nuovamente quota 2 euro al litro.

Questa mattina 17 luglio il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,920 euro/l per la benzina (+10 millesimi rispetto a ieri), 2,059 euro/l per il gasolio (+19), 0,747 euro/l per il Gpl (-1) e 1,567 euro/kg per il metano (+4). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,010 €/l per la benzina (+12), 2,134 €/l per il gasolio (+23), 0,881 €/l per il Gpl (-1) e 1,589 €/kg per il metano (invariato). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di tre quelli del diesel. Per IP si registra un rialzo di due centesimi su benzina e gasolio. Per Q8 +2 cent sulla benzina e +1 sul gasolio.

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 1,913 euro/litro (compagnie 1,919, pompe bianche 1,900), diesel self service a 2,042 euro/litro (compagnie 2,044, pompe bianche 2,038). Benzina servito a 2,048 euro/litro (compagnie 2,090, pompe bianche 1,970), diesel servito a 2,177 euro/litro (compagnie 2,214, pompe bianche 2,106). Gpl servito a 0,757 euro/litro (compagnie 0,766, pompe bianche 0,747), metano servito a 1,563 euro/kg (compagnie 1,562, pompe bianche 1,564), Gnl 1,441 euro/kg (compagnie 1,447 euro/kg, pompe bianche 1,436 euro/kg).

Sulla benzina self service Eni è a 1,920 euro/litro (2,128 il servito); IP a 1,921 (2,088 servito); Q8 a 1,911 (2,071 servito); Tamoil a 1,928 (2,002 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,026 (2,236 servito); IP a 2,040 (2,208 servito); Q8 a 2,053 (2,208 servito) e Tamoil a 2,063 (2,138 servito).