Rider, il 23 Ugl presenta indagine su condizioni di lavoro e proposte rinnovo

Ugl Rider presenta una indagine sulle condizioni di lavoro nel food-delivery e le proposte in piattaforma per il rinnovo. L'appuntamento, fa sapere il sindacato, è giovedì 23 aprile alle ore 9.00 alla Sala Capranichetta a Roma. L'indagine, realizzata da Ugl Rider, riguarda più di 2.000 lavoratori del settore. In attesa di proseguire il tavolo di rinnovo del contratto, il sindacato presenterà contestualmente le proposte contenute nella piattaforma.
"Troppo spesso ascoltiamo narrazioni lontane dal vero in merito a questa professione", sottolinea Gianluca Mancini, segretario nazionale, Ugl Rider. Con questa indagine, "vogliamo raccontare necessità dei rider, ma anche fare il punto sulle reali condizioni di lavoro", conclude.