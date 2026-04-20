circle x black
Cerca nel sito
 

Rider, il 23 Ugl presenta indagine su condizioni di lavoro e proposte rinnovo

20 aprile 2026 | 13.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ugl Rider presenta una indagine sulle condizioni di lavoro nel food-delivery e le proposte in piattaforma per il rinnovo. L'appuntamento, fa sapere il sindacato, è giovedì 23 aprile alle ore 9.00 alla Sala Capranichetta a Roma. L'indagine, realizzata da Ugl Rider, riguarda più di 2.000 lavoratori del settore. In attesa di proseguire il tavolo di rinnovo del contratto, il sindacato presenterà contestualmente le proposte contenute nella piattaforma.

CTA

"Troppo spesso ascoltiamo narrazioni lontane dal vero in merito a questa professione", sottolinea Gianluca Mancini, segretario nazionale, Ugl Rider. Con questa indagine, "vogliamo raccontare necessità dei rider, ma anche fare il punto sulle reali condizioni di lavoro", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
food delivery rinnovo contratto condizioni di lavoro
Vedi anche
Agostini: "Bezzecchi in grande forma ma stagione 'inizia' a Jerez a casa di Marquez" - Video
Orsini attacca l’Europa: “Miopia che spaventa, forse va cambiata la governance” - Video
News to go
Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile
Giuseppe Conte canta 'Via del Campo' di Fabrizio De André e dichiara: "Dal campo largo nasceranno frutti copiosi" - Video
Al Tg1 le immagini in esclusiva del presunto killer del personal trainer a Foggia - Video
Draghi: "Addio alla 'saggezza dei mercati': lo Stato e la geopolitica tornano centrali" - Video
Trump: "Non ho più lo stesso rapporto con Meloni" - Video
News to go
"Con prolungata crisi Hormuz rischio catastrofe agroalimentare globale", l'allarme Fao
Trump contro Meloni, cosa è successo
News to go
L'Italia è il Paese europeo con più case disabitate
Vinitaly, Carlo Cracco: "È un grande onore rappresentare il patrimonio culinario dell'Emilia Romagna" - Video
News to go
Donald Trump, l'attacco al Papa scuote la politica italiana


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza