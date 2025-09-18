circle x black
Rinnovabili, Murat Cinar nominato Chief Executive Officer di Dri

18 settembre 2025 | 11.16
Redazione Adnkronos
DRI, la società del gruppo privato ucraino DTEK che opera in Europa nel settore delle rinnovabili, ha annunciato la nomina di Murat Cinar come nuovo Chief Executive Officer dal 3 settembre 2025. Cinar succede a Ivan Geliukh, sotto la cui guida sono stati aggiornati la strategia aziendale e la struttura organizzativa, rafforzato il management e perfezionato il modello di business, con focus sulla crescita sostenibile, la redditività e l’efficienza operativa. Questi cambiamenti - si sottolinea in una nota - "hanno consolidato la posizione di DRI come attore di riferimento nel settore delle rinnovabili in Europa, in particolare nei mercati di Croazia, Italia, Polonia e Romania". Come sottolinea Maxim Timchenko, Presidente del Supervisory Board di DRI, "Murat avrà un ruolo chiave per la crescita sostenibile e il rafforzamento di DRI come attore della transizione energetica in Europa".

Da parte sua Cinar spiega: "Credo fermamente che DRI abbia un ruolo importante da svolgere per contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione dei Paesi europei, e lavorerò con tutto il team di DRI per raggiungerli". Con oltre 25 anni di esperienza in ruoli di leadership nei settori telecomunicazioni e tecnologia, Murat Cinar ha ricoperto posizioni di rilievo in oltre 10 mercati internazionali, tra cui Svezia, Turchia, Ucraina e Qatar.

