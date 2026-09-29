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Rocca: "Rafforzare autonomia produttiva farmaceutica in Italia, Lazio in prima linea"

Francesco Rocca - (Foto Ipa)
Francesco Rocca - (Foto Ipa)
29 settembre 2026 | 14.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Rafforzare la nostra autonomia strategica significa mantenere in Italia e in Europa la capacità di produrre medicinali essenziali, riducendo la dipendenza da forniture esterne e rendendo il sistema più solido di fronte alle crisi internazionali. In questo percorso il Lazio, con la sua forte vocazione farmaceutica, può svolgere un ruolo importante". Parola del presidente della Regione, Francesco Rocca, in una lettera inviata per la presentazione - oggi a Roma - dell'XI Rapporto dell'Osservatorio sui farmaci accessibili di Egualia, l'associazione delle imprese dei farmaci generici equivalenti, biosimilari e value added medicines in Italia, realizzato con il contributo di Nomisma e Teha Group.

"Garantire l'accesso ai farmaci - ha sottolineato Rocca - significa assicurare ai cittadini continuità nelle cure e la certezza di trovare le terapie di cui hanno bisogno. Per farlo è indispensabile tutelare anche la sostenibilità della filiera produttiva, che deve poter continuare a investire e garantire forniture affidabili. Equivalenti, biosimilari e farmaci fuori brevetto hanno generato 8,2 miliardi di euro di risparmi tra il 2016 e il 2025, liberando risorse per nuovi bisogni di salute e per l'innovazione", ha rimarcato il governatore. "Dobbiamo quindi trovare un equilibrio tra prezzo, sicurezza degli approvvigionamenti e sostenibilità nel tempo".

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XI rapporto osservatorio farmaci accessibili eguali francesco rocca regione lazio
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