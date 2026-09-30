Rome Future Week, 85mila persone per immaginare la Capitale di domani

Con 85 mila persone, oltre 475 appuntamenti, 7 giorni e una città intera come spazio di confronto sul futuro, Rome future week chiude la sua quarta edizione con numeri che raccontano non soltanto la crescita della manifestazione, ma la dimensione raggiunta dalla rete che dal 21 al 27 settembre ha attraversato Roma, mettendo insieme imprese e startup, istituzioni e università, scuole e centri di ricerca, professionisti, luoghi della cultura e cittadini.

Dall'intelligenza artificiale alle nuove professioni, dalla space economy alla cybersecurity, dalla salute alla sostenibilità, fino al cinema, alla mobilità e all’abitare, Roma è diventata per una settimana un laboratorio diffuso sulle trasformazioni già in corso. Una dimensione che ha dato sostanza a 'Materia prima', il tema scelto per il 2026: prima ancora delle tecnologie, le persone, le competenze, le idee e le relazioni necessarie per trasformare l'innovazione in opportunità concrete. "Ancora una volta Rome future week si conferma un grande successo -dichiara Valeria Baglio, assessora alle Attività produttive, Pari opportunità e Attrazione degli investimenti di Roma Capitale-: una manifestazione capace di coinvolgere luoghi e realtà diverse della città che ci restituisce la misura di una Roma che sull'innovazione sa fare rete. Rome future week ha avvicinato cittadini e nuove generazioni a tecnologie, competenze e opportunità, mettendo in relazione istituzioni, imprese, università e startup. Vogliamo continua a sostenere questa capacità di creare connessioni e trasformarle in occasioni concrete di crescita per la città".

"Se dovessi scegliere tre parole per descrivere questa edizione -commenta Michele Franzese, ideatore di Rome future week- direi 'corale', 'pervasiva' e 'impattante'. Corale perché è stata costruita grazie al contributo di realtà molto diverse tra loro. Pervasiva perché è entrata davvero dentro la città, raggiungendo luoghi, pubblici e target differenti. Impattante perché abbiamo visto persone formarsi, ragazzi scoprire le opportunità che Roma offre, giovani incontrare imprese e competenze attraverso appuntamenti come i talent day. È questo, per noi, il risultato più importante della settimana".

La dimensione diffusa si conferma uno degli elementi distintivi di Rome future week, manifestazione costruita insieme alle realtà che operano ogni giorno nella città. Gli 11 'future hub' hanno rappresentato alcuni dei principali punti di riferimento della settimana, mentre centinaia di organizzazioni hanno contribuito al programma con propri appuntamenti, sedi, relatori e comunità. Dall'intelligenza artificiale al lavoro e alle nuove competenze, dalla space economy alla cybersecurity, dalla salute alla sostenibilità, fino al cinema, alla mobilità e all'abitare, il programma ha messo a confronto prospettive e competenze differenti. Banca d'Italia ha portato nella manifestazione il progetto euro digitale; i talent day hanno creato occasioni dirette di incontro tra giovani e imprese; cinema e audiovisivo hanno affrontato l'evoluzione di linguaggi e professioni, mentre aziende, università e centri di ricerca hanno aperto il confronto sulle tecnologie e sui cambiamenti già in corso.

Tra gli elementi che hanno caratterizzato questa edizione c’è il coinvolgimento delle nuove generazioni, non soltanto come pubblico. Studenti e giovani professionisti hanno partecipato a momenti di orientamento e formazione, incontrato aziende e professionisti e conosciuto più da vicino competenze, mestieri e opportunità presenti sul territorio. È anche in questo che si misura il significato dei 85mila partecipanti: nella capacità di Rome future week di avvicinare pubblici diversi a temi spesso specialistici e di creare occasioni di incontro tra chi studia le trasformazioni, chi le sviluppa e chi ne sarà direttamente coinvolto. Dopo quattro edizioni, Rome future week consolida così un modello nel quale il programma nasce dalla rete che lo costruisce e nel quale gli oltre 475 appuntamenti diventano altrettante occasioni per mettere in relazione competenze, persone e organizzazioni.

Rome future week 2026 è stata realizzata con Regione Lazio, main partner istituzionale, e con il sostegno di Eni e Road-Rome advanced district, main partner, e in collaborazione con l'assessorato alle Attività produttive, Pari opportunità e Attrazione investimenti di Roma Capitale. Alla costruzione del programma hanno contribuito, tra gli altri, Bnl Bnp Paribas, Fondazione Msd, FiberCop, Banca d'Italia, Sole 24 Ore business school, Direzione lavoro, Training academy, Iul-Università telematica degli studi, Rai cinema, Anica academy, Deep blue, Nextchem, Adr-Aeroporti di Roma e Lime, insieme alla rete di organizzazioni che ha promosso e ospitato gli appuntamenti della settimana. Rome future week è ideata, organizzata e promossa da Scai comunicazione.