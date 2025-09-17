circle x black
Rotocalco n° 37 del 17 settembre 2025

17 settembre 2025 | 15.06
Youth4Love di ActionAid raggiunge l'Aquila: bullismo è forma di violenza più segnalata a scuola; Bracco e Accademia Teatro alla Scala incantano l'Expo di Osaka; Lo stabilimento Ferrero di Balvano accoglie il futuro: visita dei ragazzi del "Punto luce" di Save the Children; Dalla Musica alla cultura Pop: il viaggio di LEG Live Emotion Group nell'universo dello spettacolo; Roma Tor Vergata, Paola Cortellesi riceve dottorato honoris causa in Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica; Giovani: la Generazione Alpha si sente libera di sognare;Spettacolo, la musica viaggia in maniera sostenibile con Regionale: Trenitalia partner ufficiale di X Factor 2025; Terzo settore: in quattro anni solida crescita complessiva dei lasciti solidali; Pampers Village al debutto a Milano, sosterrà genitori e bambini; Lavori terminati in anticipo, riapre tratto di via Trionfale a Roma; Dal vino transfrontaliero al parco artistico nel Collio.

