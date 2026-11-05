Gruppo Esposito illustra a Ecomondo l'impianto per il recupero dei rifiuti provenienti dalla pulizia dell'arenile di Quartu Sant'Elena (Cagliari). "Dal 2019 il nostro impianto ha riportato circa 7mila tonnellate di sabbia sulle spiagge di provenienza" spiega Fabio Carmignani, consulente tecnico dell'azienda. "La sabbia viene lavata e privata delle microplastiche per poi essere restituita all'arenile. Anche la posidonia viene lavata e riutilizzata come compost nell'agricoltura" aggiunge Andrea Marino, project manager del Gruppo Esposito.