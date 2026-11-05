circle x black
Cerca nel sito
 

Sardegna, sabbia pulita e compost di posidonia dal lavaggio dei rifiuti spiaggiati - Video

Segui Adnkronos su Google
05 novembre 2026 | 15.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Gruppo Esposito illustra a Ecomondo l'impianto per il recupero dei rifiuti provenienti dalla pulizia dell'arenile di Quartu Sant'Elena (Cagliari). "Dal 2019 il nostro impianto ha riportato circa 7mila tonnellate di sabbia sulle spiagge di provenienza" spiega Fabio Carmignani, consulente tecnico dell'azienda. "La sabbia viene lavata e privata delle microplastiche per poi essere restituita all'arenile. Anche la posidonia viene lavata e riutilizzata come compost nell'agricoltura" aggiunge Andrea Marino, project manager del Gruppo Esposito.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Omicidio di Villa Pamphili, il legale di parte civile: "Ergastolo Kaufmann è piccolo conforto" - video
Sciopero nazionale, la Francia chiede di aumentare gli stipendi - Videonews
Report, Piervincenzi: "Ranucci? Non l'abbiamo sentito, ci aspettiamo un in bocca al lupo" - Video
Spari in una discoteca a Catania, arrestato un 19enne - Video
A Ecomondo il cassonetto 'intelligente' che pesa e certifica i rifiuti - Video
Cateno De Luca: "Vannacci rimarrà fuori dal centrodestra" - Video
News to go
Cop31, conferenza sul clima in Turchia dal 9 al 20 novembre
Cinema, approvano la 'sua' legge e Schlein immortala il voto e applaude con Avati - Video
Wild Horse Nine, John Malkovich e Sam Rockwell: "La più grande colpa di oggi? La mancanza di empatia" - Video
Elicottero caduto in Bosnia, il ricordo video del papà di Laura Procacci: "Noi ci salutavamo così"
Roma, lo spettacolo delle Frecce Tricolori per le celebrazioni del 4 novembre - Video
Una Panda come ariete per entrare nel negozio, furto di orologi di lusso a Roma - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza