Il primo appuntamento da segnare è lunedì 9 novembre, quando è previsto uno sciopero nazionale del personale di Italo

Disagi in vista per migliaia di viaggiatori per lo sciopero treni di novembre 2026. Il calendario delle agitazioni sindacali prevede diverse mobilitazioni che potrebbero provocare ritardi, cancellazioni e variazioni alla circolazione ferroviaria, con ripercussioni sia sui collegamenti nazionali sia su alcuni servizi regionali e merci.

Sciopero Italo

Il primo appuntamento da segnare è lunedì 9 novembre, quando è previsto uno sciopero nazionale del personale di Italo, dalle 9.01 alle 16.59. La protesta potrebbe coinvolgere i collegamenti ad Alta Velocità, con possibili modifiche alla programmazione dei treni. Come spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl ferrovieri, Fast Confsal e Orsa ferrovie la protesta arriva "dopo mesi di trattative nei quali si sono susseguiti incontri, proposte e tentativi di mediazione, che hanno determinato rigidità e nessuna risposta nel confronto per il rinnovo contrattuale”. I sindacati chiedono "aumenti salariali e un rinnovo contrattuale adeguato, interventi di miglioramento normativo per il personale equipaggi, per le criticità salariali del personale di stazione, garanzie nei processi di ristrutturazione per il personale di staff e risposte concrete su previdenza e genitorialità”.

Trasporto merci

Un'altra agitazione è prevista tra martedì 10 e mercoledì 11 novembre e riguarda il personale di SBB Cargo Italia, con uno sciopero dalle 21 del 10 novembre alle 4.59 dell'11 novembre. In questo caso, la mobilitazione interessa il trasporto ferroviario merci e non rappresenta uno sciopero generalizzato dei treni passeggeri.

Il 20 novembre lo sciopero generale

La data da tenere maggiormente sotto osservazione è però quella di venerdì 20 novembre, quando è prevista una mobilitazione nazionale del settore ferroviario, con prosecuzione fino alle ore 20 di sabato 21 novembre. Lo sciopero, proclamato da sigle sindacali del settore, potrebbe avere conseguenze sulla circolazione e sulla regolarità dei collegamenti.

Per i viaggiatori il consiglio è di controllare sempre gli aggiornamenti prima di partire, consultando i siti ufficiali di Trenitalia, Italo e RFI. Durante le agitazioni saranno previste le fasce di garanzia e gli eventuali servizi minimi, secondo le modalità comunicate dalle singole imprese ferroviarie.