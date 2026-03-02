Sicurezza e attrattività del Paese, Giulio Gravina all’Italian Investment Council di Remind

Si è svolto lo scorso 27 febbraio, a Roma, l’Italian Investment Council 2026 promosso da Remind, Hub delle Buone Pratiche nei Rapporti tra Istituzioni e Imprese. Tra gli interventi, quello di Giulio Gravina, owner di Italpol Vigilanza e Capo Dipartimento Remind Sicurezza Urbana, che ha posto al centro del suo contributo il ruolo della sicurezza come infrastruttura immateriale strategica per la competitività e l’attrattività dell’Italia. Nel suo intervento, Gravina ha evidenziato come oggi ogni investitore valuti prioritariamente il livello complessivo di rischio di un territorio e come la sicurezza rappresenti un fattore determinante nella generazione di fiducia e, conseguentemente, di valore economico. "La sicurezza genera fiducia e la fiducia genera valore. Senza fiducia non esistono investimenti, né competitività, né sviluppo", ha dichiarato.

Particolare attenzione è stata dedicata al recente provvedimento Sicurezza varato dal Governo, che rafforza la collaborazione tra sicurezza pubblica e sicurezza privata. Gravina ha sottolineato come il partenariato pubblico-privato rappresenti ormai una componente strutturale del sistema sicurezza Paese, richiamando la necessità di rendere sempre più organico il contributo della vigilanza privata in ausilio alle funzioni pubbliche, nell’ottica di un utilizzo efficiente delle risorse disponibili.

Nel corso del confronto, alla presenza del sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, è stata inoltre evidenziata l’importanza di estendere modelli di sicurezza integrata anche ai contesti educativi e formativi, riconosciuti come ambienti strategici per il futuro del Paese. Gravina ha infine richiamato il contributo della vigilanza privata nei grandi eventi e nella protezione di infrastrutture e obiettivi sensibili, citando il modello organizzativo adottato per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina quale esempio concreto di integrazione operativa tra attori pubblici e privati. L’Italian Investment Council si conferma un luogo di confronto qualificato tra istituzioni e imprese sui temi strategici per la crescita del Paese. In questo contesto, Gravina ha riconosciuto il ruolo svolto da Paolo Crisafi alla guida di Remind nel consolidare negli anni un dialogo strutturato tra sistema pubblico e privato.